В первые недели нового года прогнозируют минимальную заболеваемость Covid-19

Уменьшение заболеваемости происходит из-за снижения активности в организованных коллективах. Фото: pixabay

Минимальная заболеваемость Covid-19 в Украине ожидается в первые 2 недели нового года.

В этот период традиционно снижаются показатели заболеваемости острыми респираторными вирусными инфекциями - ОРВИ, которой и является коронавирус, рассказал глава Держспоживслужбы Киева Олег Рубан, передает "РБК-Украина".

По его словам, такие результаты основаны на ежегодном анализе данных по гриппу и ОРВИ.

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"Последние недели года всегда снижается уровень общей заболеваемости, но увеличивается количество заболеваний в семьях. Поэтому необходимо проводить максимальное количество профилактических мероприятий, именно в семьях. Кроме того, первые 2 недели года - это, как правило, минимальные показатели заболеваемости", - сказал Рубан.

Он добавил, что уменьшение заболеваемости происходит из-за снижения активности в организованных коллективах.

За последние сутки в Украине обнаружили 12 047 новых больных коронавирусом. Из них детей - 594, медработников - 535. Всего, по состоянию на утро 17 декабря, имеем 931 751 лабораторно подтвержденный случай Covid-19. Из них 15 996 летальных. 252 пациентов умерли за последние сутки. Преодолели болезнь 548 356 пациентов, из них за последние сутки - 12 939, сообщает Минздрав.