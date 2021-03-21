В ОП прокомментировали побочные эффекты вакцины CoviShield

 
Ексклюзивы
1/5
Файеры, фейерверки и разбитые окна - как под Офисом президента Стерненко поздравляли (ВИДЕО)
Файеры, фейерверки и разбитые окна - как под Офисом президента Стерненко поздравляли (ВИДЕО)
1 Просмотров: 666
Над ОП запустили салют. Требуют отставки Венедиктовой и Авакова, санкций против Портнова
Над ОП запустили салют. Требуют отставки Венедиктовой и Авакова, санкций против Портнова
6 Просмотров: 900
"Зеленский, отвечай", "Аваков - черт" - ОП забросали файерами и залили краской (обновлено)
"Зеленский, отвечай", "Аваков - черт" - ОП забросали файерами и залили краской (обновлено)
8 Просмотров: 2133
Революция в России - это из разряда высадки инопланетян на Землю.
Революция в России - это из разряда высадки инопланетян на Землю.
4 Просмотров: 927
"Пьяных за рулем надо расстреливать" - украинцы о новых штрафах
"Пьяных за рулем надо расстреливать" - украинцы о новых штрафах
Просмотров: 522
Надо думать о том, что и как будет после Зеленского
Надо думать о том, что и как будет после Зеленского
3 Просмотров: 1116
У нас примитивная экономику. Из-за этого страдает наука - эксперт
У нас примитивная экономику. Из-за этого страдает наука - эксперт
Просмотров: 144
Русскоязычные передачи для Донбасса вредят Украине
Русскоязычные передачи для Донбасса вредят Украине
Просмотров: 765
Как разоблачить токсичных людей в своем окружении. Советы психолога
Как разоблачить токсичных людей в своем окружении. Советы психолога
Просмотров: 1026
Студентов и школьников отправляют на дистанционное обучение. Каковы его минусы
Студентов и школьников отправляют на дистанционное обучение. Каковы его минусы
Просмотров: 2916
Фото
Все фото
14
5
3
3
2
&quot;С новым сердцем главное продержаться год&quot; - как живут люди с пересаженными органами
"С новым сердцем главное продержаться год" - как живут люди с пересаженными органами
Украинских школьников при помощи игры будут учить распознавать признаки инсульта
Украинских школьников при помощи игры будут учить распознавать признаки инсульта
Первый привитый врач от Covid в Киевской области рассказал об опыте
Первый привитый врач от Covid в Киевской области рассказал об опыте
Врач Комаровский рассказал, как правильно чихать
Врач Комаровский рассказал, как правильно чихать
Бег избавляет от депрессии и учит концентрации
Бег избавляет от депрессии и учит концентрации
Видео
Все видео
"Время потеряно" - ученый прогнозирует волну болезни с десятками тысяч случаев в день
"Время потеряно" - ученый прогнозирует волну болезни с десятками тысяч случаев в день
Доктор Комаровский сделал заявление о вакцине CoviShield
Доктор Комаровский сделал заявление о вакцине CoviShield
Загруженность 130%: на Прикарпатье свирепствует Covid-19
Загруженность 130%: на Прикарпатье свирепствует Covid-19
Робот Da Vinci впервые в Украине прооперировал ребенка - уникальные кадры
Робот Da Vinci впервые в Украине прооперировал ребенка - уникальные кадры
Первому человеку в Киеве сделали Covid-прививкy
Первому человеку в Киеве сделали Covid-прививкy
Интервью
1/5
Революция в России - это из разряда высадки инопланетян на Землю.
Революция в России - это из разряда высадки инопланетян на Землю.
4 Просмотров: 927
У Зеленского недостаточно ресурсов для борьбы со всеми олигархами сразу
У Зеленского недостаточно ресурсов для борьбы со всеми олигархами сразу
1 Просмотров: 441
Расследование Харьковских соглашений может обернуться против Зеленского
Расследование Харьковских соглашений может обернуться против Зеленского
Просмотров: 774
Как спасти самоубийцу от рокового шага
Как спасти самоубийцу от рокового шага
Просмотров: 225
Надо думать о том, что и как будет после Зеленского
Надо думать о том, что и как будет после Зеленского
3 Просмотров: 1116
Колонка
Ольга Швед
Ольга Швед
21 марта 2021
Просмотров: 261
Врятувала життя
"Терміново потрібна кров. Благаю, зголошуйся. Група рідкісна!" – пише Іван у фейсбуці. Його матері роблять складну операцію. Розсилаю ...
понедельник, 22 марта 2021 00:27

В ОП прокомментировали побочные эффекты вакцины CoviShield

  Комментировать
В ОП прокомментировали побочные эффекты вакцины CoviShield

В Украине побочные эффекты от COVID-вакцины CoviShield зафиксировали у 0,5% привитых людей - вся "побочка" прошла в легкой форме. Об этом заявила пресс-секретарь президента Юлия Мендель в программе Взгляд с Банковой на канале "Дом".

"Температура, слабость - вот это побочные эффекты, совсем несложные и непродолжительные, их в Украине всего насчитали 0,5% и все в легкой форме", - сказала Мендель.

Пресс-секретарь президента напомнила, что украинцев вакцинируют препаратом CoviShield, произведенным по лицензии компании AstraZeneca. ВОЗ и Европейский регулятор вакцин подтвердили, что препарат AstraZeneca не вызывает появления тромбов, подчеркнула Мендель.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Странам ЕС пытались продать несуществующие вакцины

"В Европе вакцинировано 17 млн ​​людей именно этой вакциной и только у около 40 человек обнаружены тромбы. Другими словами, один случай на 0,5 миллиона прививок", - пояснила Юлия Мендель.

По ее мнению, вакцине AstraZeneca в плане информатаки "досталось больше всех" среди наиболее востребованных препаратов, так как этот препарат является одним из самых доступных.

В Украине зарегистрировали прототип вакцины AstraZeneca, ее индийскую версию CoviShield, через фирму Grace Of God, которую основали 3 месяца назад. Компания также имеет фиктивный адрес.

Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
Комментировать
Поделиться:
Сейчас вы читаете новость «В ОП прокомментировали побочные эффекты вакцины CoviShield». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Самое читаемое
Порноактриса неожиданно покинула шоу &quot;Холостяк&quot;. Самые &quot;горячие&quot; фото соблазнительной участницы проекта
Порноактриса неожиданно покинула шоу "Холостяк". Самые "горячие" фото соблазнительной участницы проекта
6
 Просмотров: 16642
Мужчина продает квартиру в стиле Пшонки за $ 1,1 млн: сеть высмеяла
Мужчина продает квартиру в стиле Пшонки за $ 1,1 млн: сеть высмеяла
13
 Просмотров: 8604
Скандинавский стиль по-борщаговски: впечатляющий ремонт
Скандинавский стиль по-борщаговски: впечатляющий ремонт
12
 Просмотров: 6147
Болгария высылает российских дипломатов: что случилось
Болгария высылает российских дипломатов: что случилось Просмотров: 5166
Показали 20 лучших свадебных фото с удивительными человеческими эмоциями
Показали 20 лучших свадебных фото с удивительными человеческими эмоциями
20
 Просмотров: 3501
Здоровье
Расследование выявило фиктивность фирмы, которая регистрировала вакцину в Украине
Расследование выявило фиктивность фирмы, которая регистрировала вакцину в Украине Просмотров: 945
МЗ обновило карантинные зоны - стало больше красных регионов
МЗ обновило карантинные зоны - стало больше красных регионов 1 Просмотров: 1026
Голубовская объяснила, чем опасен новый штамм коронавируса
Голубовская объяснила, чем опасен новый штамм коронавируса Просмотров: 1008
Коронавирус в Украине: как изменилась ситуация за сутки
Коронавирус в Украине: как изменилась ситуация за сутки Просмотров: 684
Медики рассказали о "побочных эффектах" частого употребления меда
Медики рассказали о "побочных эффектах" частого употребления меда Просмотров: 2538
Больше всего комментируют
11
В МВД прокомментировали акцию под Офисом президента
8
"Зеленский, отвечай", "Аваков - черт" - ОП забросали файерами и залили краской (обновлено)
6
Над ОП запустили салют. Требуют отставки Венедиктовой и Авакова, санкций против Портнова
5
Появилась первая реакция Офиса президента на вчерашний митинг
5
"Температура не возникает сама собой. Это реакция на болезнь" - соцсети о событиях под ОП
Голосов: 233
Голосование Кто сейчас должен быть основным вратарём сборной Украины по футболу?
  • 1) Анатолий Трубин
  • 2) Андрей Пятов
  • 3) Георгий Бущан
Просмотреть