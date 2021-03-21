В ОП прокомментировали побочные эффекты вакцины CoviShield

В Украине побочные эффекты от COVID-вакцины CoviShield зафиксировали у 0,5% привитых людей - вся "побочка" прошла в легкой форме. Об этом заявила пресс-секретарь президента Юлия Мендель в программе Взгляд с Банковой на канале "Дом".

"Температура, слабость - вот это побочные эффекты, совсем несложные и непродолжительные, их в Украине всего насчитали 0,5% и все в легкой форме", - сказала Мендель.

Пресс-секретарь президента напомнила, что украинцев вакцинируют препаратом CoviShield, произведенным по лицензии компании AstraZeneca. ВОЗ и Европейский регулятор вакцин подтвердили, что препарат AstraZeneca не вызывает появления тромбов, подчеркнула Мендель.

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"В Европе вакцинировано 17 млн ​​людей именно этой вакциной и только у около 40 человек обнаружены тромбы. Другими словами, один случай на 0,5 миллиона прививок", - пояснила Юлия Мендель.

По ее мнению, вакцине AstraZeneca в плане информатаки "досталось больше всех" среди наиболее востребованных препаратов, так как этот препарат является одним из самых доступных.

В Украине зарегистрировали прототип вакцины AstraZeneca, ее индийскую версию CoviShield, через фирму Grace Of God, которую основали 3 месяца назад. Компания также имеет фиктивный адрес.