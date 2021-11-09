В одной из областей от работы отстранили почти тысячу невакцинированных педагогов

Волынская область находится в "красной" зоне эпидемической опасности. Фото: @voladm.gov.ua

В Волынской области от работы было отстранили 995 невакцинированных работников образовательных учреждений.

Об этом сообщили в управлении образования и науки Волынской облгосадминистрации, пишет "Суспільне"

Среди отстраненных – 348 работников учреждений дошкольного образования и 647 работников школ. Всего в области работают 38 150 педагогов.

Ученики 396 школ на Волыни учатся дистанционно. Всего в области – 562 заведения общего среднего образования. Восемь заведений ушли на каникулы.

К примеру, в Виннице отстранили 130 невакцинированных педагогов, в Ужгороде – более 50, в Черкасской области - более полутысячи, на Харьковщине – 105 учителей, в Кировоградской области – 541.

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С 8 ноября невакцинированных госслужащих, работников учебных заведений и детских садов без Covid-прививок отстраняют от работы. 17 областей находятся в "красной" зоне эпидемической опасности.