В общежития только с Covid-сертификатами: Днепропетровская область анонсировала новые запреты

Новые ограничения должны принять сельские, поселковые и городские комиссии по вопросам ТЭБ и ЧС. Фото: pixabay.com

В Днепропетровской области рекомендуют ввести ряд новых ограничений из-за негативной динамики распространения коронавируса.

Решение приняла на внеочередном заседании соответствующая комиссия региона, сообщила пресс-служба Днепропетровской ОГА.

"Врачи работают на грани возможностей. Уровень заболеваемости за неделю возрос в пять раз. Подавляющее большинство попадающих в реанимацию не вакцинированы", - подчеркнули в ОГА.

Речь идет о запрещении работы развлекательных заведений с 22:00 до 06:00. Также студентов в общежития могут пускать только при наличии Соvid-сертификатов, иначе придется учиться дистанционно.

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Рекомендовали ввести ограничения и на работу общественного транспорта. В частности, разрешить проезд только по сертификатам или отрицательному тесту на коронавирус. В настоящее время в регионе действуют ограничения на транспорт межрегионального и межобластного сообщения.

"С 11 ноября в Днепропетровской области предлагают ввести их для внутриобластного, междугородного и городского. В частности, в метро, ​​трамвае, троллейбусе, электричке", - говорится в сообщении.

Новые запреты носят рекомендательный характер. Решения по их введению должны принимать сельские, поселковые и городские комиссии по ТЕБ и ЧС.

За прошлые сутки, 7 ноября, от Covid-19 умерли 473 человека. Больше всего случаев инфицирования коронавирусом фиксируют в Одесской, Харьковской, Днепропетровской, Львовской и Николаевской областях.