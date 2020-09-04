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пятница, 04 сентября 2020 13:08

В ноябре количество больных Covid-19 может увеличиться втрое

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В ноябре количество больных Covid-19 может увеличиться втрое
В октябре количество больных коронавирусом может быть 3,5-4 тыс каждый день. Фото: Pixabay

Количество новых заболеваний может увеличиться до 3,5-4 тыс в день, а в октябре - до 6 тыс.
К ноябрю больных Covid-19 будет до 280-330 тысяч. Об этом рассказал врач-инфекционист Владимир Курпита в OBOZREVATEL.
"Исходя из тренда, у нас может быть 3,5-4 тысячи новых случаев в день. На середину октября это количество может дойти до 5-6 тысяч в день. В течение октября у нас может заболеть до 150 000 человек. В течение сентября-октября может быть и 200 000 ", - сказал врач.
Курпита прогнозирует, что процент летальности будет такой же - 2%. Но количество умерших увеличится, потому что будет больше больных пациентов.

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Врачи-инфекционист говорит, что в отдельных регионах может возникнуть проблема с нехваткой коек для лечения тяжелой формы коронавируса. Поэтому для этого могут привлекать другие отделения в больницах, кроме инфекционных.
Пока общий объем коечного фонда в Украине является удовлетворительным.


За последние сутки в Украине обнаружили 2723 новых больных коронавирус. И это самое большое количество с начала эпидемии в стране. Всего, по состоянию на утро 4 сентября, имеем 130951 лабораторно подтвержденный случай Covid-19

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