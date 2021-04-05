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понедельник, 05 апреля 2021 12:10

В нескольких областях вчера не сделали ни одной прививки от Covid-19

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В нескольких областях вчера не сделали ни одной прививки от Covid-19
В Украине от Covid-19 привили 291824 человек. Фото: unsplash.com

За минувшие сутки в стране вакцинировали 1258 человек, всех первой дозой. Больше всего прививок за вчера сделали в Харьковской области - 250. В Киеве ввели еще 130 вакцин.

При этом в Киевской, Херсонской и Одесской областях прививки не получил ни один человек, сообщает пресс-служба Министерства здравоохранения.

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Всего в Украине с начала кампании по вакцинации от Covid-19 привили 291 824 человека. Первую дозу получили 291 822 человека, вторую дозу двое. Прививки делают вакциной CoviShield (AstraZeneca), произведенной в Индии в Институте сыворотки крови по лицензии.

Зарубежные поездки возобновятся после завершения вакцинации в Украине и мире. Дипломаты обещают сделать все, чтобы украинцы как можно раньше получили достаточное количество вакцин. МИД ведет диалог с ЕС, чтобы создать новую среду путешествий максимально доступной для украинцев.

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Дата
05
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