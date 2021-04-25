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воскресенье, 25 апреля 2021 13:40

В "красной" зоне находится 10 областей Украины

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В &quot;красной&quot; зоне находится 10 областей Украины
Инфографика по количеству больных коронавирус / Минздрав

По состоянию на 25 апреля в Киеве и 15 областях Украины превышен нормы госпитализации пациентов с COVID-19.

В "красной" зоне 10 областей и Киев. Одесская область перешла из "красной" в "желтую" зону. Об этом сообщает пресс служба Минздрава.

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В частности, в "красной" зоне остаются Житомирская, Запорожская, Киевская, Львовская, Николаевская, Полтавская, Сумская, Харьковская, Хмельницкая, Черниговская области и город Киев.

В "оранжевой" зоне Винницкая, Волынская, Днепропетровская, Донецкая, Кировоградская, Луганская, Ровенская, Тернопольская и Черкасская области.

В "желтой" зоне пять областей - Закарпатская, Ивано-Франковская, Черновицкая, Херсонская и Одесская.

По состоянию на 25 апреля в Украине зафиксировано 7930 новых подтвержденных случаев коронавируса. Количество активных больных - 410420.

"Зеленая" зона - показатель, которого следует достичь для ослабления или отмены противоэпидемических мероприятий. "Желтая" - базовая для всей страны и предусматривает соответствующие ограничения и противоэпидемические мероприятия. "Оранжевая" устанавливается после желтой и свидетельствует об осложнении эпидемической ситуации. Не предусматривает дополнительных ограничений на государственном уровне, но сигнализирует об опасности приближения к красному уровню. В "красной" зоне предусматривается введение жестких карантинных ограничений, которые действовали во время январского локдауна.

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Дата
25
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