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понедельник, 24 февраля 2020 11:24

В Китае появилась вакцина от коронавируса

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В Китае появилась вакцина от коронавируса
Изобретенная вакцина показала высокую эффективность против коронавируса, однако все еще требуются дальнейшие проверки и доработки. ФОТО: glavcom.ua

В Китае ученым удалось разработать эффективную против коронавируса вакцину.

Рассказал об этом посол Китая в России Чжан Ханьхуей на брифинге в посольстве КНР в Москве, сообщают российские СМИ.

"В Китае уже разработали вакцину, которая вырабатывает иммунитет. Но нужны дальнейшие проверки и доработки", — отметил он.

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Сообщил Ханьхуей и о наличии эффективных лекарств для лечения коронавируса. По его словам, препарат под названием "хлорохина фосфат", который уже в течение нескольких десятков лет применяют в Китае против малярии, помогает успешно бороться с Covid-2019.

"Практика показывает, что китайские лекарства действуют эффективно. Во всех случаях, когда их применяли, не было ни одного осложнения. Общая эффективность китайских лекарств показывает более 85%, в некоторых районах — более 90%", — отметил посол.

О начале тестирования вакцин против вируса Covid-19 объявили в середине февраля. Некоторые препараты начали испытывать на животных, другие — на людях.

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