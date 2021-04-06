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вторник, 06 апреля 2021 18:05

В Киеве умирают 85% больных коронавирус, которых подключают к аппаратам ИВЛ

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В Киеве умирают 85% больных коронавирус, которых подключают к аппаратам ИВЛ
Сейчас в Украине наибольший уровень заболеваемости за все время пандемии. Фото: pixabay.com

Министр здравоохранения Максим Степанов провалил работу по борьбе с коронавируса. Он должен быть освобожден.

За все время пандемии не было такого количества госпитализации больных, заявил Gazeta.ua бывший руководитель Центра общественного здоровья Владимир Курпита.

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"В Киеве больницы заполнены более чем на 100%. На ИВЛ находятся 1400 пациентов. Уже есть данные, что 85% людей во ИВЛ умирают. Это 1200 человек. Трагедия", - сказал эксперт.

Количество коек с кислородом для пациентов с коронавируса в Украине достигла максимума. Их на сегодня у 67 тыс. и больше не будет, заявили в Минздраве.

"Министр здравоохранения не способен наладить систему и должен нести ответственность. Я бы и правительство вообще освободил, потому что он не спланировал работу по борьбе с коронавируса. Завтра уже будет некуда класть пациентов. Такая ситуация продлится до 10 апреля, а затем заболеваемость уменьшится. На осень снова будет повышение. Мы живем в состоянии кризиса. Тотальная разочарование приведет к тому, что люди будут пренебрегать правилами установленными властями. Это замкнутый поле, которое может разорвать смена власти", - добавил эксперт.

Работники экстренной медицинской помощи меньше соглашаются на вакцинацию от коронавируса по сравнению с другими медиками. Однако имеют ли больший риск заразиться, потому что не всегда уверены, что на вызове их ждет пациент без Covid-19.

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