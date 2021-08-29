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воскресенье, 29 августа 2021 11:59

В Киев доставили партию вакцины Pfizer-BioNTechИ

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В Киев доставили партию вакцины Pfizer-BioNTechИ
Новая партия вакцины для украинцев насчитывает 188 370 доз. Фото: unicef.org

29 августа в Украину доставили вакцину Pfizer-BioNTech с Соединенных Штатов Америки. Партию 188 370 доз помог доставить Детский фонд ООН - ЮНИСЕФ.

"Эти дозы вместе с растворителем для разведения вакцины предоставляются Украину правительством США через инициативу COVAX в рамках глобальных мер по обеспечению справедливого и равного доступа к безопасных и эффективных вакцин против Covid-19 для всех стран мира", - сообщили в ЮНИСЕФ.

Вакцину Pfizer-BioNTech используют для прививки украинский в центрах массовой вакцинации и для иммунизации организованных коллективов.

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"До конца 2021 года Украина должна получить достаточное количество вакцин разных производителей, чтобы защитить до 20% населения от Covid-19 в рамках инициативы", - добавили в организации.

По состоянию на 28 августа больше всего случаев заражения коронавирусом в Украине зафиксировали в Киеве, Харьковской, Днепропетровской, Киевской и Донецкой областях. Об этом свидетельствуют данные Министерства здравоохранения.

240 случаев инфицирования обнаружили в Киеве за сутки. 156 больных зафиксировали в Харьковской области.

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