В иранского чиновника обнаружили коронавирус

По словам Хариричи, он уверен, что ему удастся победить заболевания. Фото: РБК

Коронавирус COVID-19 обнаружили у заместителя министра здравоохранения Ирана Ираджа Хариричи.

Чиновник записал видеообращение, которое показало агентство Fars news.

"Я заражен коронавирусом, но чувствую себя неплохо и, надеюсь, что вскоре продолжу вас информировать", - сказал он.

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По словам Хариричи, он уверен, что ему удастся победить заболевания.

По последним данным, число зараженных новым коронавирусом в Иране достигло 95, летальный исход зафиксирован в 15 случаях.

В Хорватии зафиксировали первый случай заболевания коронавирусом. Это подтвердил премьер-министр страны Андрей Пленкович.