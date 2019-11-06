В еде нашли уникальную особенность защиты от рака легких

Снижение вероятности заболевания фиксировалось у курильщиков, а также у тех, кто бросил вредную привычку. Фото: metro.ua

Диета с высоким содержанием клетчатки и йогурта связано со сниженным риском развития рака легких.

Преимущества такой диеты были установлены для сердечно-сосудистых заболеваний и рака желудочно-кишечного тракта. Новые результаты, основанные на анализе данных исследований с участием 1,4 млн взрослых в Соединенных Штатах, Европе и Азии, позволяют предположить, что эта диета может также защищать от рака легких, пишет НВ.

Участники были разделены на пять групп в зависимости от количества потребляемой клетчатки и йогурта. У тех, кто потреблял больше йогурта и клетчатки, риск заболевания раком легких снижался на 33% в сравнении с группой, которая не употребляла йогурт и потребляла меньше всего клетчатки.

Снижение вероятности заболевания фиксировалось у курильщиков, а также у тех, кто бросил вредную привычку. Подобная динамика зафиксирована у добровольцев разного пола и национальностей.

"Наше исследование предоставляет убедительные доказательства в поддержку Руководства по питанию США на 2015-2020 годы, в котором рекомендуется диета с высоким содержанием клетчатки и йогурта", — сказала старший автор работы Сяо-Оу Шу, доктор медицинских наук, профессор исследований в области рака.

Шу сказала, что польза для здоровья может быть связана с пребиотиками (еда, которая способствует росту полезных микроорганизмов в кишечнике).

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