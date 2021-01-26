В чем опасность слабых вакцин - ученые дали предупреждение

Слабые вакцины при определенных обстоятельствах даже способствуют развитию опасных штаммов вируса. Фото: pixabay

Ученые считают, что слабые вакцины от коронавируса могут усиливать функционирования мутаций коронавируса.

Если выбрать малоэффективную вакцину, или долго не делать вторую инъекцию, то это будет иметь противоположное действие, пишет DW.

В исследовании 2001 года вирусолог Эндрю Рид из Университета Пенсильвании доказал, что слабые вакцины при определенных обстоятельствах даже способствуют развитию опасных штаммов вируса.

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Это является причиной того, почему критикуют позднюю вторую прививку. Сейчас такие случаи есть в Великобритании, а скоро так могут делать и в США. Из-за этого не производится достаточно сильного иммунного ответа. Организму нужно больше времени, чтоби бороться со штаммами, а значит и у вируса есть время, чтобы не среагировать на вакцинацию. Если таким вирусом инфицируется человек без прививки, то будут негативные последствия.

Ученый Флориан Краммер из частного университета ISMMS в Нью-Йорке предупреждает, что широкая практика запоздалой второй прививки может способствовать тому, что появятся миллионы людей, которые имеют достаточно антител, чтобы не заразиться, но не достаточно, чтобы уничтожить вирус. Это может создать идеальные условия для вакцинорезистентних штаммов вируса.

Вакцина Moderna показала эффективность против новых штаммов коронавируса, которые были обнаружены в Великобритании и ЮАР. Это подтвердили соответствующие лабораторные исследования.