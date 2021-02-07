В Черновицкой области за сутки зафиксировали 185 новых случаев Covid-19

Так, в целом на Буковине зафиксировано 46 855 случаев болезни. Фото: Pixabay

В Черновицкой области за сутки зафиксировали 185 новых случаев инфицирования COVID-19, также в области выписаны 191 человек.

Об этом сообщил глава ОГА Сергей Осачук на странице в Facebook.

Так, в целом на Буковине зафиксировано 46 855 случаев болезни. За последние сутки 191 человек выздоровели, 41 106 - с начала пандемии. За все время эпидемии в регионе умерла 897 человек. За минувшие сутки Черновицкий областной центр исследовал 446 образцов.

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Больше подробностей глава ОГА не привел.

За последние сутки в Украине обнаружили 4310 новых больных коронавирус. Из них детей - 220, медработников - 191.