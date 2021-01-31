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воскресенье, 31 января 2021 05:54

В Черновицкой области обнаружили 118 случаев Covid-19

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В Черновицкой области обнаружили 118 случаев Covid-19
В целом на Буковине зафиксировано 45 517 случаев болезни. Фото: Pixabay

В Черновицкой области за сутки зафиксировали 118 новых случаев инфицирования Covid-19, также в области выписаны 298 человек.

Об этом сообщил глава ОГА Сергей Осачук на странице в Facebook.

За последние сутки 298 человек выздоровели, 38 900 - с начала пандемии. За все время эпидемии в регионе умерло 873 человека. За минувшие сутки Черновицкий областной центр исследовал 564 образцов.

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В целом на Буковине зафиксировано 45 517 случаев болезни. Больше подробностей глава ОГА не привел.

С начала эпидемии коронавируса в Украине зафиксировали 1216278 больных, 22628 человек умерли, выздоровели 1014658 пациентов. По состоянию на 30 января в Украине обнаружили 4685 новых больных Covid-19. Из них детей - 200, медработников - 336.

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