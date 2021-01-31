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понедельник, 01 февраля 2021 02:28

В Чехии начнут производство вакцины Novavax от Covid-19

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В Чехии начнут производство вакцины Novavax от Covid-19
Старт ее производства в стране запланировано на апрель. Фото: Pixabay

В Чехии в этом году начнут производство вакцины от коронавируса Novavax.

Старт ее производства в стране запланировано на апрель. Об этом сообщил премьер-министр Чехии Андрей Бабиш.

Американская компания планирует в этом году выпустить около миллиарда доз вакцины и значительная часть из них будет выпущена на заводе у чешской столицы Праги.

Ранее Novavax заявил, что эффективность вакцины, созданной компанией, составила 89,3%. Препарат прошел три фазы клинических испытаний.

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Как известно, итальянское агентство по лекарственным средствам (AIFA) не рекомендует использовать вакцину от коронавируса британской компании AstraZeneca людям старше 55 лет.

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