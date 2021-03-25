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четверг, 25 марта 2021 19:39

В Бородянку Киевской области привезли кислородные концентраторы от Порошенко
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Бородянская амбулатория общей практики семейной медицины получила 3 ​​кислородные концентраторы от благотворительного Фонда Порошенко. Об этом пишет в Facebook депутат Киевского областного совета от "Европейской Солидарности" Галина Ерко.


"Бородянщина получила три кислородные концентраторы. Проблему заболеваемости Covid Киевщина почувствовала еще в прошлом году, однако уровень оснащенности медицинских учреждений нуждается в улучшении, особенно это касается первичного звена медицины, ведь именно медики первичного звена первыми реагируют и оказывают необходимую помощь", - пишет Галина Ерко.

В медучреждениях первичного звена государство, к сожалению, не предусмотрели установку кислородных концентраторов, объясняют медики. Поэтому врачи рассчитывают на благотворителей.

"Обращаются больные, которые даже не имеют декларации. Бывает такое, что привозят с сатурацией 90, не всегда можно госпитализировать такого больного", - рассказывает заведующая отделением Бородянского АОПСМ Нина Шнайдер.


"Кислородные концентраторы - очень существенная помощь для нашего заведения. Аппараты будут задействованы в первую очередь для спасения тех, кто болеет Covid, а также для пациентов с сердечно-сосудистыми заболеваниями. Спасибо Фонду Петра Порошенко за поддержку и помощь в это непростое время", - заявил главный врач Бородянского центра первичной медико-санитарной помощи Николай Бовсуновский.


Медики отмечают, что кислородные концентраторы мобильные и могут оказывать помощь тем, кто нуждается в кислородной терапии, но не госпитализируется.

"Надеемся, что эти кислородные концентраторы сохранят жизнь не одному жителю территориальной общины", - говорит депутат Киевского облсовета Татьяна Семенова.


Она поблагодарила врачей за тяжелый труд в условиях пандемии. И выразила надежду, что государство наконец оценит труд медицинских работников и соответствующей заработной платой, и достойными условиями.

Татьяна Семенова отметила, что это не последние кислородные концентраторы от Фонда Порошенко, которые получат медицинские амбулатории Киевщины.

"Еще поступило много заявлений от главных врачей Центров первичной медицинской помощи Киевщины, и у них есть надежда получить эти кислородные концентраторы, к сожалению, не от государства, а от благотворителей", - добавила она.


Как известно, 21 марта Киевская область отнесена к так называемой красной зоне. На Киевщине, в частности, коэффициент выявления случаев коронавируса в течение трех дней превысил 20%, а уровень госпитализации превысил 70%.

На днях от Фонда Порошенко и волонтеров еще одна партия из 30 кислородных концентраторов отправлена ​​в украинские больницы в Винницкую, Донецкую, Закарпатскую, Ивано-Франковске, Киевскую, Львовскую, Одесскую, Ровенскую, Сумскую и Черкасскую области. Сейчас закупка кислородного оборудования для больных коронавирусом является приоритетом Фонда Порошенко и волонтеров. Уже более 100 кислородных концентраторов переданы в больницы.


Фонд Порошенко совместно с компанией "Рошен" и волонтерами с первых дней пандемии обеспечивают медиков защитными костюмами - в больницы передали более 157 тыс. штук. А также 10 тыс. антивирусных очков, более 50 тыс. высококачественных швейцарских ИФА-тестов Roche, профинансировали закупку, ремонт и расходники более 50 аппаратов ИВЛ, оплатили и отправили в регионы Украины более 50 тыс. продуктовых наборов для людей с уязвимых категорий. Помощь получили около 200 медицинских учреждений.


В октябре 2020 годв при поддержке Фонда Порошенко и компании "Рошен" началось отечественное производство высококачественных защитных костюмов для медработников. Всего у Порошенко потратили на благотворительную помощь во время пандемии 120 млн грн.

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