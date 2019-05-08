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среда, 08 мая 2019 09:42

Уровень потребления алкоголя в мире растет

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Автор: unn.com
  С 1990 по 2017 годы уровень потребления алкоголя по всему миру вырос на 70 процентов
С 1990 по 2017 годы уровень потребления алкоголя по всему миру вырос на 70 процентов

В 1990-2017-х уровень потребления алкоголя по всему миру вырос на 70%. Об этом сообщает УНН.

Причиной исследователи называют общий прирост населения, из-за чего выросло потребление на душу населения.

Но количество непьющих и пьяниц почти не изменилась.

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Прирост сильно различается в зависимости от региона исследования. В то время, как потребление алкоголя возросло в Индии, Китае и Вьетнаме, в восточноевропейских странах наблюдается его снижение.

Из-за дальнейшего повышения ставок акцизных сборов в Украине вырастет стоимость табачной продукции.

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