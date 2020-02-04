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Украинские врачи провели уникальную пересадку органов

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3 февраля в ковельськой больнице второй раз в Украине после 15-летнего перерыва провели операцию по пересадке сердца.

Донором стал 42-летний бывший военный, который умер от инсульта. Его родные утром подписали согласие на донорство, а вечером у мужчины изъяли почку и сердце.

Автор: facebook.com
  Киевские и ковельские врачи провели двойную операцию
Киевские и ковельские врачи провели двойную операцию

Сердце пересадил Борис Тодуров, который прибыл с командой из Киева и работал вместе с Ковельскими врачами.

"Невозможное - возможно! Очередная трансплантация сердца в Ковеле. Отличная работа большой команды специалистов. Уникальная районная больница показывает пример всей Украине", - написал Борис Тодуров на своей странице в фейсбуке.

Об этом рассказывает Елена Деркач, заведующая информационно-аналитического отдела по Ковеля.

"Мы подаем данные в Институт сердца, имеем донорское сердца с начальные группой крови. Имеют свою базу пациентов, которым необходима операция. У нас тоже есть, но только по почкам. Киевские коллеги уже ищут реципиента и привозят к нам. Это надежнее, чем перевозить сердце Киев. сердце можно пересадить не позднее 3,5 часов после изъятия. А так до момента пересадки оно в организме, жизнеспособность которого поддерживаем аппаратами", - отмечает Елена Деркач.

Пациенту с новым сердцем Святославу 59 лет. В прошлом он водитель скорой. Пережил два инфаркта, последний - на работе. Неделя с болью в груди он еще возил пациентов.

Автор: facebook.com
  Киевские и ковельские врачи провели двойную операцию
Киевские и ковельские врачи провели двойную операцию

В этот же день трансплантировали и почку, но уже мужу из Ковеля. Оба пациента находятся в реанимации.

Почку пересадили 40-летнему Дмитрию, который 2 года был на гемодиализе. Для получения донорского органа ездил в Запорожье и Киев, а пересадку сделали в родном Ковеле.

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Пересадки оплатило государство. Для пациентов она бесплатная. Сейчас пересадки нуждаются около 5 тыс. украинцев.

Трансплантация сердца стоит 535 тыс. грн., А почек - 324 тыс. грн. Они возможны только по согласию родственников донора.

Стоимость трансплантации сердца в Индии - от 90 тыс. долларов. В США цена - 950 тыс. долларов, в Германии - 170 000, в Израиле - 200 тыс. долларов.

Хирурги Ковельского горрайонного территориального медицинского объединения на Волыни впервые в Украине пересадили почку в районной больнице. К операции заведение готовился полгода. В сентябре получили лицензию на трансплантацию. При поддержке городской власти закупили оборудования.

Надежде Федоровой из Ковеля пересадили почку от мужа Виталия. Шесть лет она ходила на гемодиализ - процедуру очистки крови. Через аппарат ее фильтруют от токсинов и вредных веществ.

Автор: Екатерина Романчук
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Дата
04
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