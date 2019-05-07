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вторник, 07 мая 2019 16:18

Украинцам предлагают бесплатно обследовать десны

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Украинцам предлагают бесплатно обследовать десны
11 мая каждый желающий будет иметь возможность бесплатно проверить конечно при помощи парадонтальных скрининг-теста. Фото: из открытых источников

С детства нам напоминали, что из-за кариеса портятся зубы. Действительно, он может испортить вашу улыбку. Но самая распространенная причина потери зубов среди взрослых - не кариес, а болезни десен. Об этом пишет и.о. министра здравоохранения Украины Ульяна Супрун в Facebook.

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11 мая - европейский День здоровых десен, инициированный Европейской Федерацией пародонтологов. В этот день каждый желающий будет иметь возможность бесплатно проверить десны при помощи пародонтального скрининг-теста. Как это сделать:

➡ заходите на сайт http://www.perio.com.ua/

➡ выбирайте свой регион и клинику, которая участвует в программе

➡приходите на обследование уже в эти выходные

Наиболее распространенными заболеваниями десен Супрун называет гингивит и пародонтит. Первыми симптомов могут быть покраснение и отек, кровотечение во время чистки зубов, неприятный запах или привкус во рту. Если не обращать на них внимание, следующим этапом может быть опущение десны и потеря зуба.

Пародонтит может привести не только к потере зубов. Его связывают с респираторными заболеваниями, ревматоидным артритом, болезнью коронарных артерий и инсультом.

Лечить десны нужно оперативно. Для здоровья десен и всей полости рта важно не откладывать визит к стоматологу до последнего и не забывать о простых правилах гигиены.

Ульяна Супрун рассказала, чем чревато употребление минеральных добавок с магнием, цинком и кальцием. А также о том, как их лучше принимать.

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