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понедельник, 05 июля 2021 07:20

Украина в пятерке по Covid-смертности в Европе

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Украина в пятерке по Covid-смертности в Европе
3 июля 327 857 человек в мире подхватили Covid-19. Фото: unsplash.com

3 июля 327 857 человек в мире подхватили Covid-19. Больше всего новых случаев в Индии - 40 387, Бразилии - 27 783 и Индонезии - 27 233.

В пятерку лидеров по заболеваемости также попали Колумбия (26 265 заражений), Россия (25 142), говорится на сайте Worldometers.

Украина находится на 67 месте в мире между Данией и Израилем. В Европе - 12.

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6007 людей в мире за сутки умерли. За ежедневным количеством смертей Украина на пьятом месте в Европе и на 50 в мире.

Турция, которая активно проводит вакцинацию против коронавируса, сможет вакцинировать всех граждан в течение следующих 3-4 месяцев. Об этом сказал гендиректор и соучредитель BioNTech Угур Шахин, выступая перед выпускниками университета Сабанджи в Стамбуле.

Ученый выразил уверенность в том, что благодаря вакцинации, мир сможет вернуться к привычной жизни.

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Дата
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