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пятница, 27 августа 2021 07:38

Украина попала в лидеры по количеству смертей от Covid-19

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Украина попала в лидеры по количеству смертей от Covid-19
Украина попала в пятерку стран Европы с наибольшей смертностью от коронавируса. Фото: unsplash.com

25 августа в мире зафиксировали 712 031 случай Covid-19. Больше всего больных обнаружили в США (169 953), Индии (44 558) и Великобритании (38281).

В пятерку с наибольшим количеством заражений также попали Иране (36 758) и Бразилии (31 024), передает Worldometers.

Украина с 1581 инфицированным на 52 месте в мире между Эфиопией и Беларусью. В Европе Украина на 15 месте.

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Также 10 755 человек в сутки умерли. По этому показателю Украина на 32 месте в мире и на пятом в Европе.

В колумбийском городе Кали человек семь раз сделал прививку от коронавируса. Его прививали препаратами Sinovac, AstraZeneca, Pfizer и Johnson & Johnson. Прививки делал в разных центрах вакцинации. Поэтому органы здравоохранения не могли за ним проследить.

Человека уже идентифицировали. Это мужчина 60 лет с очевидными психическими расстройствами. Побочных эффектов после прививок у него не обнаружили, заверили медики. Его пообещали не наказывать, но начали расследование.

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