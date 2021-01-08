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Украина направит в лабораторию первые образцы для выявления британского штамма COVID-19

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Украина направит в лабораторию первые образцы для выявления британского штамма COVID-19
В 2021 году будет направлять в лаборатории в среднем 150-200 образцов в месяц для определения британского штамма коронавируса, что мутировал. Фото: pixabay.com

19-21 января Украина направит в лабораторию, которая действует на базе клиники "Шарите" в Берлине, первые отобранные в Украине образцы для выявления британского штамма COVID-19.

Об этом сказал главный санитарный врач Украины Виктор Ляшко, сообщает Интерфакс.

"Первые образцы планируются к отправке 19-21 января 2021 года. Они будут отобраны по 14 января от больных с подозрением на коронавирусную инфекцию, зарегистрированных на территориях со значительным уровнем распространения инфекции, от больных с тяжелым течением болезни и / или опытом путешествия в Великобританию", - сказал он.

Ляшко сообщил, что передача образцов будет происходить в связи с призывом ВООЗ ко всем странам начать исследования циркуляции нового "британского" штамма на своих территориях.

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В этом году Украина будет направлять в определенные ВООЗ лаборатории в среднем 150-200 образцов в месяц для определения британского штамма коронавируса, что мутировал.

Премьер-министр Британии Борис Джонсон заявил, что в стране подтвержден новый генетически мутированный вид коронавируса, который может быть на 70% заразнее. Британское правительство усилило карантинные ограничения в Лондоне и на юго-востоке Англии. Новый штамм коронавируса стал широко распространяться в стране с середины ноября. Сам штамм был обнаружен в сентябре. Пока нет доказательств того, что эта мутация приводит к большей смертности или влияет на действие вакцин и лечения.

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