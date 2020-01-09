Украина на пороге эпидемии гриппа - четыре вида вирусов

Украина ходит 4 штампы гриппа. Фото: phc

Сейчас Украиной ходит четыре штампы гриппа, однако эпидпорог еще не превышен.

Больше всего болеют люди в Киевской, Житомирской, Черновицкой, Винницкой, Хмельницкой, Ровенской и Волынской областях, пишет segodnya.

"Грипп - непредсказуемый, потому что все развивается очень быстро, потому что нет надлежащей настороженности в начале сезона, потому что все забывается, а теперь еще и потому, что ограниченный доступ к медицинской помощи, в связи с чем пациенты долго болеют дома. Иногда - непростительно долго. Страшно, когда буквально за несколько дней мы теряем молодых, активных людей от потенциально предсказуемость состояния ", - написала у себя на странице в Facebook инфекционист Ольга Голубовская.

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По Украине ходит четыре вида вируса гриппа:

Bиpyc, похожий на A / Brisbanel 02120 1 S (H1N1) pdm09;

Bиpyc, похожий на A / Kansasll4l2017 (H3N2)

Bиpyc, похожий на B / Coloradol06l2017 (линия B / Victoria / 2l87)

Bиpyc, похожий на B / Phuketl3073l2013 (линия B / Yamagata / l6 / 88).

В зоне риска подхватить грипп с осложнениями - пожилые люди, дети, беременные, а также пациенты с хроническими заболеваниями.

В Украине от осложнений, которые стали последствиями перенесенного вируса гриппа умерла 55-летняя женщина.