Украина готова к резкому увеличению больных коронавирусом

Немчинов заявил, что Украине удалось подготовиться к большому количеству больных. Фото: pexels.com

Украина смогла подготовить медицинскую систему к большому количеству больных коронавирус.

Министр Кабинета Министров Олег Немчинов заявил, что согласно статистике весной удалось сбить волну заболеваемости, передает "Цензор.нет".

"Однозначно мы готовы к такому развитию событий. Однако должны понимать - наши врачи не роботы, они физически истощаются, ведь работают с большим наплывом больных с марта. Поэтому, когда мы видим 4-5 тысяч больных, забываем, что у нас было 10 тыс. и больше", - сказал он.

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"Мы достаточно хорошо прошли первый карантин, весной он был действительно серьезным. Благодаря ему, когда в европейских странах были тысячи умерших в сутки, у нас - сотни больных. Тогда мы выиграли время и подготовили медицинскую систему", - добавил министр

Украина получит 16 млн доз вакцины от Covid-19 в рамках инициативы COVAX. Ранее сообщалось, что стране гарантируют 8 млн доз бесплатных препаратов. Об этом заявил министр Кабинета министров Олег Немчинов в эфире телеканала "Дом".