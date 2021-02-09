Украина готова к резкому увеличению больных коронавирусом

 
Ексклюзивы
1/5
Образ Бандеры создала советская система, чтобы запугивать людей
Образ Бандеры создала советская система, чтобы запугивать людей
Просмотров: 441
Хвижа та сніжниця - как на украинском метко охарактеризовать погоду
Хвижа та сніжниця - как на украинском метко охарактеризовать погоду
Просмотров: 180
Ткаченко должен выполнять закон, а не ретранслировать московские клише
Ткаченко должен выполнять закон, а не ретранслировать московские клише
Просмотров: 765
Плюсы и минусы электронных трудовых - мнение экспертов
Плюсы и минусы электронных трудовых - мнение экспертов
Просмотров: 549
Европа закончилась на пороге итальянской тюрьмы - Маркив
Европа закончилась на пороге итальянской тюрьмы - Маркив
2 Просмотров: 2511
Это психоделическая дурка - Кондратюк о песне от Украины на Евровидение
Это психоделическая дурка - Кондратюк о песне от Украины на Евровидение
Просмотров: 9873
"В народе их называют"Каблучки", или "пирожки" - как купить самый дешевый автомобиль
"В народе их называют"Каблучки", или "пирожки" - как купить самый дешевый автомобиль
Просмотров: 1629
"Циклон дешевле, потому что живет меньше" - Наталка Диденко
"Циклон дешевле, потому что живет меньше" - Наталка Диденко
Просмотров: 576
Нужны прорывные идеи. Вступить в Евросоюз фронтальным способом вряд ли удастся - Иноземцев
Нужны прорывные идеи. Вступить в Евросоюз фронтальным способом вряд ли удастся - Иноземцев
Просмотров: 243
Запас хода в 300 км и разгон за 4 с: как едет самый дешевый электромобиль
Запас хода в 300 км и разгон за 4 с: как едет самый дешевый электромобиль
Просмотров: 2268
Фото
Все фото
2
17
1
5
4
Бег избавляет от депрессии и учит концентрации
Бег избавляет от депрессии и учит концентрации
&quot;Пока родители сдают плазму, дети играют&quot; - как киевляне становятся донорами для производства лекарств от Covid-19
"Пока родители сдают плазму, дети играют" - как киевляне становятся донорами для производства лекарств от Covid-19
226 людей умерли от коронавирусу за сутки
226 людей умерли от коронавирусу за сутки
Карантин: чем грозит постоянное пребывание дома
Карантин: чем грозит постоянное пребывание дома
Зеленский посетил раненых украинских воинов
Зеленский посетил раненых украинских воинов
Видео
Все видео
Показали, как быстро восстановить обоняние после Covid-19
Показали, как быстро восстановить обоняние после Covid-19
От Covid-19 в этом году щепят миллионы украинцев: что следует знать о старте вакцинации
От Covid-19 в этом году щепят миллионы украинцев: что следует знать о старте вакцинации
Зеленский и Шмыгаль могут первыми получить Covid-вакцины
Зеленский и Шмыгаль могут первыми получить Covid-вакцины
Рассказали, чего категорически нельзя делать во время мытья головы
Рассказали, чего категорически нельзя делать во время мытья головы
Впервые провели операцию по пересадке сразу обеих рук
Впервые провели операцию по пересадке сразу обеих рук
Интервью
1/5
"У нас проблема не в автошколах, а в людях" - автоюрист объяснил нововведения при получении водительских удостоверений
"У нас проблема не в автошколах, а в людях" - автоюрист объяснил нововведения при получении водительских удостоверений
Просмотров: 423
Эксперт сравнил главных тренеров "Динамо" и "Шахтера"
Эксперт сравнил главных тренеров "Динамо" и "Шахтера"
Просмотров: 360
Что надо знать накануне матча "Ливерпуль" - "Манчестер Сити"
Что надо знать накануне матча "Ливерпуль" - "Манчестер Сити"
Просмотров: 252
Как приучить детей к работе
Как приучить детей к работе
Просмотров: 297
Когда Зеленский может встретиться с Байденом
Когда Зеленский может встретиться с Байденом
Просмотров: 477
Колонка
Иван Столярчук
Иван Столярчук
09 февраля 2021
Просмотров: 252
Допотопна мова
– Почему взрослые любят все старое? – вигукує 11-річний хлопець. Напросився до нас із племінниками пограти у вибивного. ...
вторник, 09 февраля 2021 19:46

Украина готова к резкому увеличению больных коронавирусом

1 Комментировать
Украина готова к резкому увеличению больных коронавирусом
Немчинов заявил, что Украине удалось подготовиться к большому количеству больных. Фото: pexels.com

Украина смогла подготовить медицинскую систему к большому количеству больных коронавирус.

Министр Кабинета Министров Олег Немчинов заявил, что согласно статистике весной удалось сбить волну заболеваемости, передает "Цензор.нет".

"Однозначно мы готовы к такому развитию событий. Однако должны понимать - наши врачи не роботы, они физически истощаются, ведь работают с большим наплывом больных с марта. Поэтому, когда мы видим 4-5 тысяч больных, забываем, что у нас было 10 тыс. и больше", - сказал он.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Кабмин нашел для Минздрава дополнительные деньги на покупку вакцин

"Мы достаточно хорошо прошли первый карантин, весной он был действительно серьезным. Благодаря ему, когда в европейских странах были тысячи умерших в сутки, у нас - сотни больных. Тогда мы выиграли время и подготовили медицинскую систему", - добавил министр

Украина получит 16 млн доз вакцины от Covid-19 в рамках инициативы COVAX. Ранее сообщалось, что стране гарантируют 8 млн доз бесплатных препаратов. Об этом заявил министр Кабинета министров Олег Немчинов в эфире телеканала "Дом".

Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
1 Комментировать
Поделиться:
Сейчас вы читаете новость «Украина готова к резкому увеличению больных коронавирусом». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

1

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Дата
09
февраля

Зубные протезы женам начали выписывать с разрешения мужа

Самое читаемое
Ню в смелых позах: интимные фото чемпионки мира попали в открытый доступ
Ню в смелых позах: интимные фото чемпионки мира попали в открытый доступ
10
 Просмотров: 231319
Финалистка &quot;Супер модели&quot; снялась в откровенных позах
Финалистка "Супер модели" снялась в откровенных позах
8
 Просмотров: 47081
Парень влюбился в девушку почти вдвое тяжелее его
Парень влюбился в девушку почти вдвое тяжелее его
5
 Просмотров: 30918
Самая сексуальная журналистка страны продает интимные фото
Самая сексуальная журналистка страны продает интимные фото
13
 Просмотров: 30015
Maruv показала горячие фото в нижнем белье
Maruv показала горячие фото в нижнем белье
5
 Просмотров: 27342
Здоровье
В Украине введут новый карантин - с цветными зонами
В Украине введут новый карантин - с цветными зонами Просмотров: 189
Украина может получить кредит на $90 млн, но есть условие
Украина может получить кредит на $90 млн, но есть условие Просмотров: 144
Показали, как быстро восстановить обоняние после Covid-19
Показали, как быстро восстановить обоняние после Covid-19
 Просмотров: 486
Зубные протезы женам начали выписывать с разрешения мужа
Зубные протезы женам начали выписывать с разрешения мужа
 Просмотров: 288
ВОЗ выдвинула 4 теории происхождения коронавируса
ВОЗ выдвинула 4 теории происхождения коронавируса Просмотров: 945
Больше всего комментируют
4
Путин злоупотребляет властью, но "жить стало лучше" - опрос
3
Против Порошенко закрыли уголовное дело
1
Медики раскрыли невероятные свойства лимона
1
Жену Медведчука внесли в "Миротворец"
1
Дело Татарова: НАБУ третий раз обратилось к Венедиктовой
Голосов: 4
Голосование Какой лучший украинский роман 2020 года?
  • София Андрухович "Амадока"
  • Сергей Сергеевич Saigon "Юпак"
  • Мария Матиос "Букова земля"
  • Илларион Павлюк "Я вижу, вас интересует тьма"
  • Олег Сенцов "Вторую также стоит приобрести"
  • Андрей Курков, Юрий Винничук "Ключи Марии"
  • Марина Гримич "Юра"
  • Владимир Аренев "Заклятый меч, или Голос крови"
  • Петро Яценко "Магнетизм"
Просмотреть