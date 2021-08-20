Угрожает молодежи: Covid-вакцина может вызвать страшное заболевание

 
Ексклюзивы
1/5
На саммите надо принять декларацию, что Крым — это Украина - Огрызко
На саммите надо принять декларацию, что Крым — это Украина - Огрызко
Просмотров: 162
"Ягод не было. А потом стало темно" - как четверо детей в лесу ночевали
"Ягод не было. А потом стало темно" - как четверо детей в лесу ночевали
Просмотров: 486
Кому Украина должна благодарить за Независимость - 30 деятелей
Кому Украина должна благодарить за Независимость - 30 деятелей
1 Просмотров: 477
Надо было не провозгласить независимость, а восстановить ее - Андрей Шкиль
Надо было не провозгласить независимость, а восстановить ее - Андрей Шкиль
Просмотров: 270
Зеленый, белый, японский - на уникальном гастрофестивале удивили рецептам борщей
Зеленый, белый, японский - на уникальном гастрофестивале удивили рецептам борщей
Просмотров: 1215
Новые тарифы на электроэнергию - сэкономим или потеряем?
Новые тарифы на электроэнергию - сэкономим или потеряем?
Просмотров: 828
"Било 10 дней, чтобы уничтожить проект" - почему Стену памяти на Байковом залили бетоном
"Било 10 дней, чтобы уничтожить проект" - почему Стену памяти на Байковом залили бетоном
Просмотров: 2142
Сорочинская ярмарка стартовала. Что, где и почем - первые фото
Сорочинская ярмарка стартовала. Что, где и почем - первые фото
Просмотров: 6129
Македонцы, скифы, англичане, русские - кто и как боролся за Афганистан в прошлом
Македонцы, скифы, англичане, русские - кто и как боролся за Афганистан в прошлом
Просмотров: 693
Гибель мэра Кривого Рога: эксперт указал на интересные детали
Гибель мэра Кривого Рога: эксперт указал на интересные детали
Просмотров: 2133
Фото
Все фото
9
24
14
5
4
В Украине провели первую сложную операцию по реконструкции лица
В Украине провели первую сложную операцию по реконструкции лица
&quot;Здесь вакцинируют по-человечески&quot; - как в Черкассах прививают от Covid-19
"Здесь вакцинируют по-человечески" - как в Черкассах прививают от Covid-19
РПЦ в Москве не проводит массовых собраний из-за Covid. В Киеве - наоборот
РПЦ в Москве не проводит массовых собраний из-за Covid. В Киеве - наоборот
В Украину доставили американскую вакцину - кого будут прививать
В Украину доставили американскую вакцину - кого будут прививать
Страна аномалий: в Минздраве произвольно изменили условия хранения для Pfizer
Страна аномалий: в Минздраве произвольно изменили условия хранения для Pfizer
Видео
Все видео
Травятся арбузами не из-за нитратов - эксперт опроверг популярный миф
Травятся арбузами не из-за нитратов - эксперт опроверг популярный миф
"Идет пена, дочь кричит до посинения" - истории пациентов, которым медицинский каннабис жизненно необходим
"Идет пена, дочь кричит до посинения" - истории пациентов, которым медицинский каннабис жизненно необходим
"Депутаты показали свой пещерный уровень" - сети
"Депутаты показали свой пещерный уровень" - сети
Сколько должен длиться здоровый менструальный цикл
Сколько должен длиться здоровый менструальный цикл
В Киеве спасли маленькую француженку
В Киеве спасли маленькую француженку
Интервью
1/5
Нет времени. Все государственные услуги надо оцифровывать до конца 2023-го - Михаил Федоров
Нет времени. Все государственные услуги надо оцифровывать до конца 2023-го - Михаил Федоров
Просмотров: 1017
По доходам мы сейчас на одном уровне с Румынией и Болгарией - экономист
По доходам мы сейчас на одном уровне с Румынией и Болгарией - экономист
1 Просмотров: 567
"Кравчук вылетал из Верховной Рады со словами:" Я в этот гадюшник больше не приду "- Александр Мороз
"Кравчук вылетал из Верховной Рады со словами:" Я в этот гадюшник больше не приду "- Александр Мороз
Просмотров: 1575
Ни одному человеку во власти не пришло в голову, что нельзя такого делать на аллее Небесной Сотни - эксперт
Ни одному человеку во власти не пришло в голову, что нельзя такого делать на аллее Небесной Сотни - эксперт
1 Просмотров: 1296
Если бы Майдан проиграл, то превратились бы в Беларусь - политолог
Если бы Майдан проиграл, то превратились бы в Беларусь - политолог
5 Просмотров: 585
Колонка
Віталій Жежера
Віталій Жежера
19 августа 2021
Просмотров: 153
Один жест
Серед радостей нинішнього літа була одна – коротка і сильна, як нічна блискавка, що освітлює небо далеко в глибину. Сталося це в кінці червня. ...
пятница, 20 августа 2021 08:00

Угрожает молодежи: Covid-вакцина может вызвать страшное заболевание

  Комментировать
Угрожает молодежи: Covid-вакцина может вызвать страшное заболевание
Особенно рискуют мужчины до 30 лет. Фото: pixabay.com

В США рассматривают отчеты о развитии редкого сердечного заболевания среди молодежи после прививки Covid-вакциной Moderna.

Представители здравоохранения страны отчитываются о болезни миокардит, которую, вероятно, может вызвать вакцинация препаратом, пишет Washington Post.

"Исследования основаны на данных из Канады. Там предполагают, что вакцина Moderna может представлять большую угрозу для молодых людей, чем вакцина Pfizer-BioNTech. Особенно это касается мужчин до 30 лет", – пишет издание.

В то же время окончательного вывода пока нет.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Украина получила крупную партию Covid-вакцины

К редким побочным эффектам от прививки Covid-вакциной Janssen американской компании Johnson & Johnson отнесли синдром Гиена-Барре - СГБ. Такое же предупреждение включали в информацию о вакцине AstraZeneca.

Синдром Гиена-Барре - самая распространенная из приобретенных воспалительных нейропатий. Болезнь чаще всего поражает периферические нервы. Синдром может привести практически к полному параличу. В то же время болезнь излечима даже в случае тяжелых случаев.

Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
Комментировать
Поделиться:
Сейчас вы читаете новость «Угрожает молодежи: Covid-вакцина может вызвать страшное заболевание». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Дата
20
августа

Участников антиправительственного похода на столицу казнили

Самолет упал сразу после взлета. Погибли 154человека

Страны Варшавского договора вошли в Чехословакию

Самое читаемое
&quot;За мою карьеру такого не было&quot; - Могилевская рассказала о концерте ко Дню Независимости
"За мою карьеру такого не было" - Могилевская рассказала о концерте ко Дню Независимости
3
 Просмотров: 15012
Как жили женщины Афганистана до власти талибов: фото
Как жили женщины Афганистана до власти талибов: фото
10
 Просмотров: 11340
Без угрызений совести: кто из украинских звезд переметнулся на сторону России
Без угрызений совести: кто из украинских звезд переметнулся на сторону России
5
 1 Просмотров: 8136
Надвигается мощная гроза: где ждать ливней с градом
Надвигается мощная гроза: где ждать ливней с градом Просмотров: 7443
Гороскоп на 19 августа: у кого начинается период везения и побед
Гороскоп на 19 августа: у кого начинается период везения и побед
 Просмотров: 6687
Здоровье
Количество Covid-больных стремительно растет: последние данные из регионов
Количество Covid-больных стремительно растет: последние данные из регионов Просмотров: 90
Украина закупила новейшие лекарства для тяжелых Covid-больных
Украина закупила новейшие лекарства для тяжелых Covid-больных Просмотров: 180
Вакцинация в Украине набирает обороты
Вакцинация в Украине набирает обороты Просмотров: 189
Коронавирус атакует Киев: что с другими регионами
Коронавирус атакует Киев: что с другими регионами Просмотров: 459
Назвали место Украины в европейском и мировом Covid-рейтингах
Назвали место Украины в европейском и мировом Covid-рейтингах Просмотров: 252
Больше всего комментируют
26
Военный парад: у Тимошенко разводят "зраду"
8
Сколько украинцев готовы проголосовать за Зеленского
4
За антиукраинскую пропаганду канал хотят лишить лицензии
3
Арестовали мужчину, который бил журналиста ногами по голове
3
Зеленский объявил о строительстве мощного флота
Голосов: 104
Голосование Сколько очков наберёт футбольная сборная Украины в матчах против Казахстана и Франции?
  • 1) шесть
  • 2) четыре
  • 3) три
  • 4) два
  • 5) одно
  • 6) ноль
Просмотреть