Угрожает молодежи: Covid-вакцина может вызвать страшное заболевание

Особенно рискуют мужчины до 30 лет. Фото: pixabay.com

В США рассматривают отчеты о развитии редкого сердечного заболевания среди молодежи после прививки Covid-вакциной Moderna.

Представители здравоохранения страны отчитываются о болезни миокардит, которую, вероятно, может вызвать вакцинация препаратом, пишет Washington Post.

"Исследования основаны на данных из Канады. Там предполагают, что вакцина Moderna может представлять большую угрозу для молодых людей, чем вакцина Pfizer-BioNTech. Особенно это касается мужчин до 30 лет", – пишет издание.

В то же время окончательного вывода пока нет.

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К редким побочным эффектам от прививки Covid-вакциной Janssen американской компании Johnson & Johnson отнесли синдром Гиена-Барре - СГБ. Такое же предупреждение включали в информацию о вакцине AstraZeneca. Синдром Гиена-Барре - самая распространенная из приобретенных воспалительных нейропатий. Болезнь чаще всего поражает периферические нервы. Синдром может привести практически к полному параличу. В то же время болезнь излечима даже в случае тяжелых случаев.