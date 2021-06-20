Учиться на чужих ошибках: три мифа мешают похудеть

Какие мифы мешают похудеть летом. Фото: marieclaire.ru

Уменьшение количества калорий не является гарантией похудения. Об этом заявил канадский диетолог Джейсон Фанга и назвал другие мифы, связанные с похудением.

МЕНШЕ ЕШЬТЕ - БУДЕТЕ ХУДЕЕ

Контроль за весом в человеческом организме происходит на гормональном уровне. Просто начав экономно питаться, можно довести себя до дисбаланса жизненно важных органов, которым будет не хватать ресурсов для нормального функционирования.

Если это будет продолжаться долгое время - наступят необратимые последствия для здоровья. При этом вес может остаться на прежнем уровне.

ОЖИРЕНИЕ ЗАВИСИТ ОТ КОЛИЧЕСТВА ЖИРА

Через скрытую работу организма, что человек в принципе не может контролировать извне. Кто-то может есть булки с булками и чувствовать себя прекрасно, а кому-то достаточно на эту булку посмотреть, чтобы получить пару лишних килограммов.

Стоит лечить гормональный дисбаланс, который не дает человеку трезво оценивать потребности своего тела, а потому усваивать то, что ей уже дали, прежде чем требовать новой порции пищи.

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СПОРТ - ПАНАЦЕЯ

Человек может контролировать количество потребляемых калорий, но не в состоянии отслеживать их расход и распределять, на что именно они будут потрачены. Ограничивая себя в питании и истощая тренировками, вы можете включить ненароком режим экономии не для области талии и бедер, а для мозга.

Просто организм вдруг почему-то решит, что при таком безжалостном к себе отношении, человеку мозг уже не нужен, раз она им все равно не пользуется. В активной фазе своей деятельности мозг способен потреблять до 50 процентов всей получаемой с пищей энергии.

Основа любого похудения - это правильное и полезное питание. С приходом лета многим хочется похудеть максимально быстро, чтобы одеть модный купальник и привезти с моря привлекательные фото.