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понедельник, 01 ноября 2021 17:29

Ученые выяснили невероятную причину облысения

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Ученые выяснили невероятную причину облысения

Группа ученых из американского Северо-Западного университета в Чикаго выяснили причину облысения.

Об этом сообщает издание NAture Aging.

Специалисты провели эксперимент на грызунах, в ходе которого определили, что стволовые клетки волосяных фолликул имеют свойство стареть и становятся менее липкими.

В результате остается все меньше и меньше стволовых клеток, которые нужны для роста волос. Это приводит к истончению волоса и постепенному облысению.

Отмечается, что клетки вне своей микросреды, как правило, не могут выжить. Авторы исследования надеются, что их открытие поможет побороть облысение у людей.

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Кроме того, большое влияние на состояние волос оказывает питание. Диетолог Анна Гоголева назвала основные пищевые причины выпадения волос, жесткие ограничения в питании для быстрого похудения приводят к недостатку витаминов и питательных веществ.

Украинский дизайнер 38-летний Андре Тан признался, что сделал пересадку волос, так как начал стремительно лысеть.

golos.ua
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