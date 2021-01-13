Ученые сделали новое открытие о коронавирусе

После "удаления" фермента из организма вирус перестает размножаться в теле человека. Фото: pixabay

Ученые из Тюбингенского университета в Германии обнаружили взаимодействие коронавируса с определенным ферментом в организме человека.

Если этот фермент убрать, то вирус SARS-CoV - 2 не сможет размножаться, пишет Merkur.

Ученые проанализировали компьютерную модель распространения вируса в легких и говорят, что имеют в виду фермент гуанилаткиназы 1 - GK1.

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Исследователи собираются изучить эту теорию в ближайшее время. По их словам, открытие поможет усовершенствовать вакцину от коронавируса. После "удаления" фермента из организма вирус перестает размножаться в теле человека.

За прошедшие сутки, 12 января, умерло рекордное количество людей от коронавируса - 15 711 человек. Об этом свидетельствуют данные счетчика Wordometers. Больше всего смертей от Covid-19 зафиксировали в Соединенных Штатах - 4259.