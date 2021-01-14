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четверг, 14 января 2021 12:15

Ученые рассказали, что будет с коронавирусом до конца года

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Ученые рассказали, что будет с коронавирусом до конца года
В конце года пандемию удастся контролировать. Фото: pixabay

К концу 2021-го пандемию коронавируса удастся взять под контроль.

Чтобы это произошло, люди должны соблюдать противоэпидемические правила, которые необходимы для уменьшения инфицированных, заявил Лотар Вилер, глава немецкого Института Роберта Коха, передает Suddeutsche Zeitung.

"В конце этого года мы будем контролировать эту пандемию. Но мы должны тщательно использовать все меры, направленные на ограничение социальных контактов, чтобы снизить число инфицированных", - отметил Вилер.

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Население Германии, в частности, он призвал защитить себя от коронавируса.

"Вы не можете говорить, что меры не работают, если вы их не соблюдаете. Это как зонтик, который открываешь, когда идет дождь", - добавил Вилер.

Коронавирус пойдет на снижение раньше, чем в апреле этого года. Эпидемия должна погаснуть до лета, заявила заведующая отделом респираторных и других вирусных инфекций Института эпидемиологии и инфекционных болезней им. Громашевского Алла Мироненко.

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