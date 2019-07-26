Ученые пересмотрят понятие "ожирения"

Большая масса тела может не означать ожирения. Фото: depositphotos.com

Американские ученые заявили о необходимости пересмотра понятия "ожирение", а также симптоматики болезни и ее причин.

Об этом сообщила группа ученых из американского университета Айовы, сообщает "Медикфорум".

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По словам руководителя группы исследователей Вэй Бао, все привыкли считать, что ожирение - это люди с большой массой тела.

"Но это не так. Ожирение не определяется общей массой тела. Его определяет формула состава жиров", - сказал он.

Чаще всего люди с большой массой тела больны ожирением. И наоборот - иногда люди с нормальной массой страдают ожирением, поскольку весь жир у них накапливается в определенной части тела, например, в области талии.

Специалисты отметили, что ожирение как понятие необходимо переопределить и просмотреть его суть. В данном случае необходимо пересмотреть как массу тела, так состояние всех его частей.

Шведский диетолог Анна Юханссон создала монодиету, которой нужно придерживаться 6 дней. Смысл диеты, которая получила название "6 лепестков", заключается в том, что необходимо есть один и тот же вид продукта в течение дня. Углеводные дни чередуются с белковыми. За неделю можно похудеть до 5 кг.