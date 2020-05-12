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вторник, 12 мая 2020 09:44

Ученые объяснили, какой пол более уязвим относительно инфицирования коронавирусом

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Ученые объяснили, какой пол более уязвим относительно инфицирования коронавирусом
Чоловіки более подвержены инфицированию коронавирусом. Фото: pixabay.com

Мужчины более подвержены инфицированию коронавирусом, чем женщины. Все дело в специфическом ферменте легких, который помогает вирусу проникнуть внутрь организма, утверждают ученые.

Ученые провели исследование с более 3500 людей преклонного возраста и с сердечной недостаточностью. Результаты опубликовали 10 марта в издании European Heart Journal, - сообщает Science alert.

Исследование выявило более высокие концентрации АПФ 2 (ACE2) у мужчин по сравнению с женщинами. Ни один из них не был заражен коронавирусом. Но исследователи считают, что то, как АСЕ2 взаимодействует с вирусом, может помочь объяснить несоответствие показателей смертности между мужчинами и женщинами.

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АСЕ2, найденный в нескольких органах, включая легкие, связывается с коронавирусами как вызывающий Covid-19. И позволяет им легче инфицировать здоровые клетки

"Когда мы обнаружили, что одного из сильнейших биомаркеров - АСЕ2 - значительно больше у мужчин, чем у женщин, я понял, что это объясняет, почему мужчины чаще умирают от Covid-19, чем женщины", - говорит делавший исследования ученый Изия Сама.

В Индии 47-летний фармацевт скончался, а его начальник попал в больницу, после того как выпили химическую смесь, разработанную для лечения Covid-19.

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