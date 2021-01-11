Ученые назвали болезнь, которая удваивает риски смерти при коронавирусе

Синдром сердечной недостаточности увеличивает риски смерти при коронавирусе. Фото: pixabay

Ученые из Великобритании провели исследование и выяснили болезнь, от которой вдвое возрастают риски умереть при коронавирусе.

Результаты опытов показали, что таким недугом является синдром сердечной недостаточности, пишет "Обозреватель".

По словам главного автора работы, кардиолога Амардипа Дастидара, людей с таким диагнозом должни отнести к высокой группе риска независимо от их возраста. Также им следует строго придерживаться карантина.

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С 283 пациентов, попавших в больницу в Северном Бристоле, Великобритания, в течение 30 дней, у 2/3 была хроническая форма сердечной недостаточности. И среди них фиксировали высокий уровень смертности.

"Это непосредственно может указывать на взаимодействие или склонность к худшим последствиям для пациентов с острой сердечной недостаточностью с наложенной коронавирусной инфекцией", - считает врач.

Сердечная недостаточность - это синдром, возникающий из-за ухудшения насосной функции сердца, что приводит к его неспособности обеспечить нормальное кровоснабжение всего организма. Происходит нарушение циркуляции питательных веществ и кислорода, возникает застой крови.

8350 украинцов умерли от коронавируса за 10 месяцев 2020 года, а грипп и пневмония забрали 6818 человек. Это информация о смертности в период за январь-октябрь 2020-го, которую собрала Государственная служба статистики Украины. Всего за это время умерло 485 734 человек, в том числе в октябре - 59 047 человек.