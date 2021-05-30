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Ученые нашли ген, запускающий развитие сколиоза

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Ученые нашли ген, запускающий развитие сколиоза
Сколиоз у мужчин возникает реже. Фото: ukr.media

30 июня отмечается Международный день борьбы со сколиозом. Это искривление позвоночника в сторону. Это костный скелет быстро вытягивается, а мышечные ткани не успевают создать для него своеобразного поддерживающего корсета.

В большинстве случаев заболевание развивается в возрасте от 6 до 15 лет, причем у девочек в 4 раза чаще, чем у мальчиков. На начальной стадии сколиоз практически незаметен и не наносит дискомфорта.

Японские ученые идентифицировали гиперактивный ген под названием ladybird homeobox 1 (LBX1), который запускает генетическую цепную реакцию. Это заставляет позвоночник расти ненормально, способствуя развитию сколиоза.

К симптомам сколиоза относятся:

Неравное расположение плеч;

Выпирание угла одной лопатки;

Асимметрия талии;

Асимметрия кожных складок туловища;

Перекос таза

Наклон в одну сторону.

Если ребенок имеет искривление до 40 градусов, врач рекомендует носить корсет. Он не вылечит сколиоз и не исправит искажения, но оно предотвращает дальнейшее прогрессирование искривления. Его носят все время, днем ​​и ночью.

Если искривление у ребенка больше 50 градусов, врач может рекомендовать проведение операции. Такой сколиоз может прогрессировать с возрастом ребенка, не имеет никакого смысла использовать нетрадиционные методы исправления позвоночника (массаж, мануальная терапия, специальные упражнения).

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Сколиоз принято относить к болезням роста. Однако если его вовремя не вылечить, он может остаться на всю жизнь и со временем привести к тяжелым осложнениям.

Автомобильная или туристическая аптечка должна быть при себе во время путешествия. Во многих супермаркетах продаются они уже собраны, но их наполнение не может помочь при экстренной ситуации. Лучше собрать ее самому.

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Дата
30
июня

Ученые нашли ген, запускающий развитие сколиоза

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