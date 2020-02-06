У новорожденного в Ухане обнаружили коронавирус

Младенец в Ухане инфицирован коронавирусом. bessarabiainform.com

На вторые сутки после рождения у новорожденного нашли коронавирус 2019 nCoV. Ребенок родился 2 февраля в больнице Уханя от инфицированной коронавирусом матери.

Об этом со ссылкой на государственные СМИ Китая сообщает ВВС.

Диагностировали коронавирус у младенца через 30 часов после рождения. Это самый молодой в мире пациент с подтвержденным диагнозом 2019 nCoV.

У матери ребенка подтвердили коронавирус еще до родов. Пока неясно, как заболевания передалось ребенку - в утробе матери или уже после рождения при контакте с матерью. Например, во время кормления грудным молоком. Если медикам удастся это выяснить, они получат ответ, передается ли коронавирус внутриутробно.

Ребенок, весивший 3,25 кг при рождении, сейчас в стабильном состоянии под наблюдением врачей.

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Есть информация, что новым коронавирусом заразился еще один младенец в Ухане - ребенку месяц от роду. Также СМИ сообщают, что заболели шестимесячный младенец в Сингапуре и восьмилетний ребенок из Уханя, находящийся сейчас в Австралии.

Среди почти 29 тыс. человек, заразившихся коронавирусом, было только несколько детей. В частности, в Германии 11-й жертвой коронавируса стал ребенок из района Траунштейн. Коронавирус обнаружили у него только через неделю после начала болезни. Отец ребенка - 33-летний работник компании в округе Старнберг, где шесть других сотрудников ранее заразились вирусом.