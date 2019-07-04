У мужчины корь спровоцировала воспаление мозга

У парня из-за кори возникло воспаление мозга. Фото: Униан

В Львовской области у 24-летнего Андрея Р. корь спровоцировала воспаление мозга.

Мужчине поставили диагноз коревой менингоенцифалит после, когда он заразился корью от старшего брата. Прививки от кори не имел. Это стало причиной осложнения.

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Андрей 11 дней находится на искусственной поддержке легких. На первых стадиях болезнь напоминала простуду. Была повышена температура. Вдруг мужчина потерял сознание.

Когда "скорая" доставила его в Красноградскую городскую больницу, впал в кому.

"Сейчас состояние больного продолжает оставаться тяжелым", - говорит Наталья Тимко, главный эпидемиолог Львовской области.

На прошлой неделе (21-27 июня) корью заболел 601 человек - 287 взрослых и 314 детей. Всего с 6 декабря 2018-го по 7 июня 2019 корью заболели 55300 человек - 25987 взрослых и 29316 детей. От осложнений из-за кори умерли 18 человек.