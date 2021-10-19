Туннельный синдром: страшный сон айтишников

Туннельный синдром считается 6-м по распространенности профессиональным недугом в мире

Среди наиболее распространенных профессиональных заболеваний в наши дни находится так называемый туннельный синдром. Под этим названием подразумевается целая группа состояний, характеризующихся болями в руках. Сильные, стойкие хронические неприятные ощущения не только мешают полноценной работе, но и в запущенных случаях приводят к бытовой инвалидности. К счастью, избежать негативного сценария событий сегодня вполне реально - лечение туннельного синдрома проводится с помощью множества безопасных методов.

Суть и проявления заболевания

Туннельный синдром считается 6-м по распространенности профессиональным недугом в мире. Ему подвержены все те, кто в силу рода деятельности слишком часто и интенсивно сгибает и разгибает запястья неестественным образом. Это - компьютерные специалисты, наладчики, ремонтники, парикмахеры, музыканты и многие другие. Под воздействием постоянных травмирующих нагрузок у людей нарушается структура мышечно-костного аппарата рук. Мягкие и твердые ткани, получая постоянный стресс, могут воспаляться и смешаться, зажимая нервы. А, если пациент помимо туннельного синдрома страдает еще и гормональными, метаболическими, инфекционными заболеваниями, имеет в прошлом переломы, деформации рук, зависимости, то к общей картине присоединяется отек. Нервы, в норме располагающиеся в компактных физиологических каналах между мышцами, сухожилиями и костями, сдавливаются. Нарушается их питание, и, как следствие, снижаются функции.

Симптомы заболевания возникают вначале только после работы, потом - не проходят даже в покое. Вот они:

боль - обычная, в виде покалывания или жжения; ощущения "ползающих мурашек" и зуда; снижение чувствительности в кистях, онемение ладоней, пальцев; слабость, неточность движения пальцев, особенно - указательного и большого.

Диагностика, лечение, реабилитация

Случаи туннельного синдрома находятся в компетенции врачей специальностей "ревматология", "неврология", "травматология". Чтобы установить данный диагноз, специалисты могут использовать такие методы, как:

визуальный осмотр, сбор анамнеза, жалоб; специализированные тесты (Тинеля, манжеточный, тест поднятых рук, тест сгибания кисти), направленные на выявление неприятных ощущений у пациентов при определенных действиях; оценка чувствительности тканей и силы мышц при помощи особых приспособлений; анализ крови - ревматологические пробы (показывают возможный аутоиммунный тип болезни); оценка скорости прохождения импульсов по нервам с помощью электронейро- и электромиографии, рентгена, УЗИ, КТ и пр.

Для лечения туннельного синдрома на разных его стадиях применяются такие методики, как:

ортезирование - фиксация пораженного места в нейтральном положении для его разгрузки; препараты, активизирующие кровообращение, останавливающие воспаления, расслабляющие мышцы, улучшающие работу нервов, убирающие отеки; физиотерапия - кинезиотейпирование, магнитотерапия, мануальная терапия; хирургическое вмешательство. В самых тяжелых случаях врачи высвобождают сдавленные нервы при помощи иссечения окружающих их тканей.

Операция способна кардинально улучшить самочувствие пациента и вернуть ему функциональность рук. Однако, после нее необходимо проводить грамотную реабилитацию. Когда с конечностей снимают гипс, их начинают разрабатывать с помощью ЛФУ, массажей. Улучшить кровоток, убрать отеки помогают физиотерапия и иглорефлексотерапия. Больной продолжает принимать выписанные врачом препараты и витамины.

Профилактика туннельного синдрома

Для тех людей, кто подвержен повышенному риску развития туннельного синдрома, крайне важно заниматься его профилактикой. Не допустить развития болезни довольно легко. Для этого нужно просто создать для себя комфортное рабочее место, где руки будут всегда находиться в удобном, естественном положении. Необходимо индивидуально подобрать высоту стула и стола, габариты клавиатуры и т.п. Между сеансами работы стоит периодически устраивать гимнастику для кистей, запястий и предплечий. Если боли уже появились, важно сразу начать носить ортезы и разгрузить руки, дав им больше покоя и свободы движений.

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