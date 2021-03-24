Туберкулезом может заразиться каждый: что нужно знать о болезни

 
Ексклюзивы
1/5
Ученики обречены на низкое качество образования. Что не так со школьной программой
Ученики обречены на низкое качество образования. Что не так со школьной программой
Просмотров: 558
"США и Великобритания не будут представлять Украину в России" - дипломат
"США и Великобритания не будут представлять Украину в России" - дипломат
1 Просмотров: 675
Государство в силах выплачивать пенсии на уровне 5-6 тыс. грн
Государство в силах выплачивать пенсии на уровне 5-6 тыс. грн
Просмотров: 648
Украина обязана осудить Януковича и Плотницкого - адвокат обяснил, почему
Украина обязана осудить Януковича и Плотницкого - адвокат обяснил, почему
1 Просмотров: 315
"Если больше всего жаль стекла - мы мечтаем о различных государствах" - друзья Влада Сорда
"Если больше всего жаль стекла - мы мечтаем о различных государствах" - друзья Влада Сорда
Просмотров: 765
Украинцы объяснили, почему хотят учиться за границей
Украинцы объяснили, почему хотят учиться за границей
Просмотров: 360
Как удачно сдать ВНО - советы от самого успешного участника тестов
Как удачно сдать ВНО - советы от самого успешного участника тестов
Просмотров: 306
Файеры, фейерверки и разбитые окна - как под Офисом президента Стерненко поздравляли (ВИДЕО)
Файеры, фейерверки и разбитые окна - как под Офисом президента Стерненко поздравляли (ВИДЕО)
1 Просмотров: 783
Над ОП запустили салют. Требуют отставки Венедиктовой и Авакова, санкций против Портнова
Над ОП запустили салют. Требуют отставки Венедиктовой и Авакова, санкций против Портнова
6 Просмотров: 1071
"Зеленский, отвечай", "Аваков - черт" - ОП забросали файерами и залили краской (обновлено)
"Зеленский, отвечай", "Аваков - черт" - ОП забросали файерами и залили краской (обновлено)
12 Просмотров: 2421
Фото
Все фото
14
5
3
3
2
&quot;С новым сердцем главное продержаться год&quot; - как живут люди с пересаженными органами
"С новым сердцем главное продержаться год" - как живут люди с пересаженными органами
Украинских школьников при помощи игры будут учить распознавать признаки инсульта
Украинских школьников при помощи игры будут учить распознавать признаки инсульта
Первый привитый врач от Covid в Киевской области рассказал об опыте
Первый привитый врач от Covid в Киевской области рассказал об опыте
Врач Комаровский рассказал, как правильно чихать
Врач Комаровский рассказал, как правильно чихать
Бег избавляет от депрессии и учит концентрации
Бег избавляет от депрессии и учит концентрации
Видео
Все видео
"Время потеряно" - ученый прогнозирует волну болезни с десятками тысяч случаев в день
"Время потеряно" - ученый прогнозирует волну болезни с десятками тысяч случаев в день
Доктор Комаровский сделал заявление о вакцине CoviShield
Доктор Комаровский сделал заявление о вакцине CoviShield
Загруженность 130%: на Прикарпатье свирепствует Covid-19
Загруженность 130%: на Прикарпатье свирепствует Covid-19
Робот Da Vinci впервые в Украине прооперировал ребенка - уникальные кадры
Робот Da Vinci впервые в Украине прооперировал ребенка - уникальные кадры
Первому человеку в Киеве сделали Covid-прививкy
Первому человеку в Киеве сделали Covid-прививкy
Интервью
1/5
"Слуга народа" ведет себя, как Партия регионов в 2014 году - Виктор Чумак
"Слуга народа" ведет себя, как Партия регионов в 2014 году - Виктор Чумак
1 Просмотров: 225
"США и Великобритания не будут представлять Украину в России" - дипломат
"США и Великобритания не будут представлять Украину в России" - дипломат
1 Просмотров: 675
Государство в силах выплачивать пенсии на уровне 5-6 тыс. грн
Государство в силах выплачивать пенсии на уровне 5-6 тыс. грн
Просмотров: 648
Украина обязана осудить Януковича и Плотницкого - адвокат обяснил, почему
Украина обязана осудить Януковича и Плотницкого - адвокат обяснил, почему
1 Просмотров: 315
Революция в России - это из разряда высадки инопланетян на Землю.
Революция в России - это из разряда высадки инопланетян на Землю.
5 Просмотров: 1152
Колонка
Роман Шахрай
Роман Шахрай
23 марта 2021
1 Просмотров: 198
Реванш для Шевченка
– Зідан – це щось із чимось, – каже приятель студентських років. На трибуні київського "Олімпійського" 4 вересня 1999-го ...
среда, 24 марта 2021 12:02

Туберкулезом может заразиться каждый: что нужно знать о болезни

  Комментировать
Туберкулезом может заразиться каждый: что нужно знать о болезни
Ежегодно на планете обнаруживают 8-9 млн человек, впервые заболевших туберкулезом. Фото: Anna Shvets from Pexels

Ежегодно на планете обнаруживают 8-9 млн человек, впервые заболевших туберкулезом. При этом ежедневно он уносит жизни около 4,5 тыс. человек. В Украине, по данным Центра медицинской статистики МЗ, в 2020 году количество впервые зарегистрированных заболеваний туберкулезом, включая его рецидивами, составляла 17593 человека.

Туберкулез - инфекционное заболевание, которое передается воздушно-капельным путем. Чаще всего болезнь поражает легкие, также может развиваться патологический процесс в других органах и тканях.

Симптомы:

- кашель более 2 недель;

- повышенная температура тела более 7 дней

- затрудненное дыхание;

- боль в груди;

- плохой аппетит, постоянная слабость,

- беспричинная потеря веса;

- повышенная потливость, особенно ночью,

- кровохарканье.

На начальном этапе болезнь протекает скрыто. Человек часто не обращает внимания на длительное плохое самочувствие или уверен, что это простуда. Поэтому лечение такого больного начинается поздно и требует больших затрат времени и усилий.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Массовая неповиновение: люди выплевывают мокроту с кровью на улицах

"В связи с ограничением обследований люди не ходят к врачу, боятся. Плюс карантинные мероприятия. Все это привело к тому, что выявление больных туберкулезом уменьшилось более чем на 30%. Это означает, что люди, больны и не знают об этом. Думают, что это простуда или коронавирус и не идут в больницу. Все это приводит к тому, что больной не знает о своем состоянии, становится источником инфекции для окружающих", - сказала Ольга Павлова, заместитель директора проекта" Поддержка усилий в противодействии туберкулезу в Украине".

Раннее выявление и правильное лечение больного крайне важно, ведь он прекращает выделять МБТ в окружающую среду и никого не заражает. Своевременное начало лечения при туберкулезе - залог успешного выздоровления.

Курс лечения длится не менее 6 месяцев, в случае мультирезистентной формы не менее 20-24 месяцев. Если болезнь не лечить, в отдельных случаях человек умирает в течение нескольких лет.

Специалисты советуют проходить 10 тыс. шагов ежедневно, чтобы улучшить работу сердца, психическое здоровье и снизить риск диабета. Выяснилось, что этот показатель может быть меньше, но таким же полезным для здоровья.

ukrinform.ua
Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
Комментировать
Поделиться:
Сейчас вы читаете новость «Туберкулезом может заразиться каждый: что нужно знать о болезни». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Дата
24
марта

Массовая неповиновение: люди выплевывают мокроту с кровью на улицах

Самое читаемое
Лукашенко хочет устроить теракт, чтобы ввести режим чрезвычайного положения - экс-силовики
Лукашенко хочет устроить теракт, чтобы ввести режим чрезвычайного положения - экс-силовики Просмотров: 15480
Засветила грудь: королева бурлеска в кружеве зажгла сеть
Засветила грудь: королева бурлеска в кружеве зажгла сеть
9
 Просмотров: 8991
В самолете внезапно умерла соратница по партии Ангелы Меркель
В самолете внезапно умерла соратница по партии Ангелы Меркель Просмотров: 7713
Гороскоп на 23 марта: астрологиня назвала знаки-счастливчики
Гороскоп на 23 марта: астрологиня назвала знаки-счастливчики
 Просмотров: 6183
Российский корабль высадил десант на территории Украины
Российский корабль высадил десант на территории Украины
 Просмотров: 5616
Здоровье
"Война так зацепила, что я пересекла точку невозврата": писательница рассказала, как преодолела глубокую депрессию
"Война так зацепила, что я пересекла точку невозврата": писательница рассказала, как преодолела глубокую депрессию
 Просмотров: 108
Из-за бытовой химии мальчики рождаются с меньшими половыми органами
Из-за бытовой химии мальчики рождаются с меньшими половыми органами Просмотров: 432
Поднимут тариф за роды: сколько будет стоить рождения ребенка
Поднимут тариф за роды: сколько будет стоить рождения ребенка Просмотров: 297
Жевательная резинка может убить каждого
Жевательная резинка может убить каждого
 Просмотров: 9
Компания AstraZeneca проведет повторные исследования безопасности вакцины из-за недоверия США
Компания AstraZeneca проведет повторные исследования безопасности вакцины из-за недоверия США Просмотров: 108
Больше всего комментируют
5
"Призываю Зеленского вылезти из теплой ванны" - Стерненко написал новое письмо
5
Протест под ОП: Геращенко заявил о новых подозрения
4
Геращенко нашел крайнего в погромах под Офисом президента
4
Протест под ОП: начались преследования организаторов
3
Холдинг Х100. Инвестирование в малый бизнес риски и доходность
Голосов: 51
Голосование Какой самый интересный музыкальный альбом начала 2021 года?
  • Святослав Вакарчук - "Оранжерея"
  • Джамала - "Ми"
  • Kalush - Hotin
  • Dakh Daughters - Make Up
  • Курган - "Квантовий Суржик"
  • Другой вариант
Просмотреть