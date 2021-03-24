Туберкулезом может заразиться каждый: что нужно знать о болезни

Ежегодно на планете обнаруживают 8-9 млн человек, впервые заболевших туберкулезом. Фото: Anna Shvets from Pexels

Ежегодно на планете обнаруживают 8-9 млн человек, впервые заболевших туберкулезом. При этом ежедневно он уносит жизни около 4,5 тыс. человек. В Украине, по данным Центра медицинской статистики МЗ, в 2020 году количество впервые зарегистрированных заболеваний туберкулезом, включая его рецидивами, составляла 17593 человека.

Туберкулез - инфекционное заболевание, которое передается воздушно-капельным путем. Чаще всего болезнь поражает легкие, также может развиваться патологический процесс в других органах и тканях.

Симптомы:

- кашель более 2 недель;

- повышенная температура тела более 7 дней

- затрудненное дыхание;

- боль в груди;

- плохой аппетит, постоянная слабость,

- беспричинная потеря веса;

- повышенная потливость, особенно ночью,

- кровохарканье.

На начальном этапе болезнь протекает скрыто. Человек часто не обращает внимания на длительное плохое самочувствие или уверен, что это простуда. Поэтому лечение такого больного начинается поздно и требует больших затрат времени и усилий.

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"В связи с ограничением обследований люди не ходят к врачу, боятся. Плюс карантинные мероприятия. Все это привело к тому, что выявление больных туберкулезом уменьшилось более чем на 30%. Это означает, что люди, больны и не знают об этом. Думают, что это простуда или коронавирус и не идут в больницу. Все это приводит к тому, что больной не знает о своем состоянии, становится источником инфекции для окружающих", - сказала Ольга Павлова, заместитель директора проекта" Поддержка усилий в противодействии туберкулезу в Украине".

Раннее выявление и правильное лечение больного крайне важно, ведь он прекращает выделять МБТ в окружающую среду и никого не заражает. Своевременное начало лечения при туберкулезе - залог успешного выздоровления.

Курс лечения длится не менее 6 месяцев, в случае мультирезистентной формы не менее 20-24 месяцев. Если болезнь не лечить, в отдельных случаях человек умирает в течение нескольких лет.

Специалисты советуют проходить 10 тыс. шагов ежедневно, чтобы улучшить работу сердца, психическое здоровье и снизить риск диабета. Выяснилось, что этот показатель может быть меньше, но таким же полезным для здоровья.