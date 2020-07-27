Три региона покинули список не готовых к ослаблению карантина

Не готовы ослаблять карантин 6 областей Украины. Фото: pixabay

К ослаблению карантина на 27 июля в Украине не готовы шесть областей.

По сравнению со вчерашним днем, список покинули три региона, сообщает Минздрав.

Не готовы смягчать ограничения Винницкая область (динамика 27,33%); Волынская область (динамика 48,01%); Закарпатская область (загруженность коек 63,39%); Львовская область (выявление 11,35%); Тернопольская область (динамика 53,13%); Черновицкая область (выявление 11,89%, динамика 47,82%).

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Для смягчения карантина регионы должны соответствовать следующим критериям: загруженность мест в больницах не более 50%; проведение более 24 тестов на Covid-19 на 100 тисяч населения; процент выявления коронавируса должен составлять менее 11%; динамика заболеваемости должна быть меньше 10%.

По состоянию на утро 27 июля в Украине зафиксировали 807 новых случаев Covid-19. При этом 315 пациентов выздоровели. Всего в стране 65 656 лабораторно подтвержденных случаев заболевания, из них 1 616 летальных, 36 122 пациенты вылечились.