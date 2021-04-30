Тревожность и подавленность - как дистанционное обучение повлияло на психику детей

Здоровье детей ухудшилось из-за карантина. Фото: pixabay.com

Дистанционное обучение в школах во время пандемии коронавируса негативно повлияло на психическое здоровье детей.

Одна из детских больниц в США провела опрос среди 32 тыс. учителей и воспитателей. Почти все подтвердили, что здоровье воспитанников ухудшилось, пишет Daily Mail.

На 28% увеличилось количество детей, которые испытывают одиночество. 30% - стали тревожны, подавлены или находились в стрессовом состоянии. 47% жалуются на то, что их отношения со сверстниками ухудшились.

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"Пандемия показала всем, что мы давно знаем, - это правда: школы важны центрами общества, удовлетворяющих фундаментальные потребности, такие как доступ к продуктам питания, поддержки и услуг в сфере здравоохранения и психического здоровья, а также других видов защиты", - сказал один из авторов исследования доктор Кеннет Фокс.

Однако ученые выражают беспокойство и считают, что будет недостаточно просто вернуть детей к привычному обучению. Вероятно, понадобится долгий процесс реабилитации и работа с психологами.

Работа в офисе может привести к замедлению метаболических процессов в организме. В связи с этим человек начинает набирать лишний вес.