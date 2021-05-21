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вторник, 25 мая 2021 06:30

Треть населения планеты страдает болезнями, связанными со щитовидной железой

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Треть населения планеты страдает болезнями, связанными со щитовидной железой
Суточная норма йода для каждого разная. Определяет врач. Фото: pexels-plato-terentev-5917673

25 мая отмечается Всемирный день щитовидной железы. Цель - повысить уровень информированности общества о возможных заболеваниях щитовидной железы и их профилактике, современных методах лечения.

Согласно медицинской статистике, различными неполадками в работе щитовидной железы страдает до трети всего населения планеты. Узловые образования выявляются у 30% взрослых людей.

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Щитовидная железа - орган внутренней секреции, расположенный на шее под гортанью, над поверхностью щитовидного хряща. Вырабатывает гормоны, участвующие в регуляции ряда биохимических процессов, в том числе адаптации интенсивности обмена веществ с потребностями тела в данный момент. Гормоны щитовидной железы действуют на все клетки тела и влияют на такие процессы, как работа сердца, интенсивность обмена веществ, рост и интеллектуальное развитие детей, эмоциональную стабильность взрослых.

Чтобы избежать дефицита йода, врачи советуют употреблять: морепродукты, белую рыбу, морскую капусту, овощи: картофель, редис, чеснок, свеклу, томаты, баклажаны, спаржу, зеленый лук, щавель, шпинат; фрукты: бананы, апельсины, лимоны, дыни; яйца, молоко и тому подобное.

Беременным и молодым матерям следует принимать добавки йода. Суточную норму определяет исключительно врач.

Если щитовидная железа вырабатывает слишком много гормонов, учащается сердцебиение, повышается давление, возникают нервозность, плаксивость. Из-за гормонального сбоя начинает сыпаться волосы, кожа на локтях огрубевшую. Человек теряет вес из-за ускорения обмена веществ. Если гормонов не хватает, обмен веществ замедляется. Человек набирает вес. Возникает слабость, отечность, забывчивость, сонливость.

uozkmr.gov.ua
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Дата
25
мая

Треть населения планеты страдает болезнями, связанными со щитовидной железой

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