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суббота, 14 июля 2018 05:28

Топ-5 продуктов, которые предотвращают возникновение морщин

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Топ-5 продуктов, которые предотвращают возникновение морщин
Ученые раскрыли секрет здоровой кожи. Фото.google.com.

Ученые из США обнаружили, что правильно подобранный рацион поможет сохранить молодость кожи на долгие годы.

Чтобы кожа как можно дольше оставалась упругой и эластичной косметологи советуют отказаться от главных врагов - кофеина и сахара, сообщает RD.

По мнению экспертов есть пять продуктов, которые эффективно борятся с морщинами. Среди них стоит отметить чеснок, малину, бобовые, лосось и оливковое масло.

Эксперты утверждают, больше антиоксидантов среди фруктов и овощей содержит малина. Ее употребление предотвращает появление морщин и спасает кожу от повреждения.

Оливковое масло содержит олеиновую кислоту. Она способствует эффективному увлажнению кожи, а значит, продлевает ее молодость. К тому же ее кислоты улучшают структуру ногтей и волос.

В состав чеснока входит антиоксидант, который защищает кожу и предотвращает разрушение коллагена.

Также диетологи и косметологи советуют употреблять мясо лосося хотя бы раз в неделю. Эта рыба содержит жирные кислоты Омега-3, которые способствуют не только здоровью сердца, но и молодости кожи.

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Полиненасыщенные жирные кислоты Омега-3 незаменимые для нашего организма, поскольку они препятствуют развитию сердечно-сосудистых заболеваний, обеспечивают нормальное функционирование эндокринной и нервной системы, стимулируют репродуктивную систему и многое другое. Одним из лучших источников Омега-3 является жирная рыба, такая как лосось, тунец, палтус и скумбрия.

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Дата
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