Топ-5 продуктов для укрепления иммунитета

Специалисты назвали пять противовоспалительных продуктов, которые способны укрепить иммунитет зимой. В список попали ферментированные продукты: квашеная капуста, соленые огурцы, кисломолочные продукты, чеснок, брокколи, тыквенные семечки и куркума.

Об этом говорится в сообщении Центра общественного здоровья Министерства здравоохранения Украины, опубликованном на странице ведомства в Facebook.

"Считается, что такие продукты богатые витаминами и фитонутриентами, которые способны поддерживать здоровую иммунную ответ и важные для предупреждения возникновения хронических воспалительных процессов в организме", - отметили в Минздраве.

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Как пояснили в ведомстве, воспалительный процесс в организме может быть абсолютно нормальной реакцией иммунитета. Он необходим, например, при заживлении ран и в борьбе с инфекциями, которые попали в организм.

Медики назвали продукты, которые снимают стресс. Отмечается, что организму необходимые питательные вещества для нормальной работы, особенно в стрессовые времена.