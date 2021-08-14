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воскресенье, 15 августа 2021 00:57

Террористы захватили один из крупнейших городов Афганистана

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Террористы захватили один из крупнейших городов Афганистана
Группировка "Талибан" захватила Мазари-Шариф. Фото: Reuters

Группировка "Талибан" захватила Мазари-Шариф, большой защищенный город на севере Афганистана. Об этом сообщает Associated Press News.

Захват Мазари-Шарифа (является столицей провинции Балх), четвертого по величине города страны, дает талибам контроль над всем северным Афганистаном. Правительство, поддерживаемое Западом, в настоящее время сохраняет контроль над центральными и восточными регионами страны и столицей Кабулом.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Талибы начали наступление на столицу провинции

Чиновник из провинции Балх Аббас Ебрагимзада заявил, что талибы начали наступление на Мазари-Шариф в субботу, после чего представители национальной армии сдались. Это привело к потере боевого духа среди военных. Он добавил, что командиры, которые должны были руководить тысячами бойцов, бежали из провинции, и их местонахождение неизвестно.

В Афганистане боевики радикального движения "Талибан" объявили о захвате Кандагара - центра одноименной провинции и второго по величине города страны. К исполнению обязанностей в регионе приступил предназначен талибами губернатор Хаджи Вафа, который выступил с обращением к населению.

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