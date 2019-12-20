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пятница, 20 декабря 2019 16:12

Театры и музеи способны продлить жизнь

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Театры и музеи способны продлить жизнь
Полезно посещать культурные мероприятия. Фото: uznayvse.ru

Посещение театра, музея или художественной галереи поможет продлить жизнь.

Исследователи из Университетского колледжа Лондона установили, что вовлеченные в различные культурные мероприятия люди на 31% реже умирают преждевременной смертью, пишет CNN.

Посещение театра или музея один или два раза в год способно уменьшить риск на 14%.

Исследователи изучили данные, предоставленные более чем 6 тыс. взрослых в Англии в возрасте от 50 лет. Они принимали участие в исследовании проблемы старения.

"В то время как другие виды поведения, связанные со здоровьем, такие как курение, алкоголь и физические упражнения, несомненно, являются более значимыми показателями смертности, виды досуга и развлечения, которые люди не связывают со здоровьем, поддерживают хорошее здоровье и долголетие", - сказала автор исследования, доцент Дейзи Фанкур.

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Результаты частично связаны с социальными и экономическими различиями между теми, кто посещает музеи, выставки и художественные галереи, и теми, кто не посещает их.

Это касается не только денег, но и различия в поведении, социальной и гражданской активностью, психическом здоровье, мобильности.
Фанкур заявила, что увлечение искусством может служить буфером против стресса и рожать креативность, которая позволяет людям адаптироваться к меняющимся обстоятельствам. Люди получают доступ к эмоциональной поддержки и информации, которая помогает легче воспринимать взросление и старение.

Натуральное вино не только доставляет удовольствие, но имеет много других полезных свойств. Умеренное употребление улучшит физическое самочувствие.

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