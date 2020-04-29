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среда, 29 апреля 2020 11:16

Священник, который тайно проводил службы, умер от коронавируса

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Священник, который тайно проводил службы, умер от коронавируса
Умер больной коронавирусом священнослужитель Тернопольщины. Фото: molbuk.ua

На Тернопольщине умер больной коронавирусом священнослужитель. Ранее он тайно проводил богослужения в частных домах.

"Накануне у нас в районе умерли двое местных жителей. Одному - 67 лет, другому, священнику, - 55. Его госпитализировали в больницу в тяжелом состоянии. Несмотря на попытки врачей, спасти его не удалось. Священник из села Потуторов, вопреки предостережениям и неоднократным нашим предупреждением всем священнослужителям района, тайно проводил службы в частных домах", - отметил на своей странице в Facebook глава Шумской райгосадминистрации Виталий Кудлак.

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Сейчас тщательно проверяют контактных с священником лиц, в нескольких уже взяли пробы для анализов в областном лабораторном центре.

Всего в Шумском районе 69 больных коронавирус, 3 - умерли. 2 из них - священники.

Уранці 6 квітня в Тернопільській лікарні швидкої допомоги помер 57-річний священник із Заліщиків. У нього першим в області діагностували коронавірус. В останні дні його стан погіршився. Пацієнта підключили до апарата штучної вентиляції легень.

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