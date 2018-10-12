Супрун советует не переедаться клетчаткой

Увеличивайте количество клетчатки в рационе постепенно. Фото: kafedam.pp.ua

Уровень смертности людей, постоянно употребляли клетчатку, почти на четверть ниже, чем среди тех, которые употребляли минимальное количество или не употребляли ее вообще.

И.о. министра здравоохранения Украины Ульяна Супрун рассказала, как правильно потреблять клетчатку на странице в Facebook.

Это фрукты, овощи, цельнозерновые продукты, орехи, семена, соя и бобовые. Они обогащают организм питательными веществами и дают длительное чувство насыщения.

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По словам руководительницы МЗ, регулярное употребление богатой клетчаткой пищи существенно снижает риски появления серьезных болезней и преждевременной смерти. Ученые пришли к выводу, что употребление клетчатки влияет на продолжительность жизни после анализа пищевых привычек около 400 тыс. человек в течение 9 лет. Уровень смертности людей, постоянно употреблявших клетчатку, был в среднем на 22% ниже, чем среди тех, которые употребляли минимальное количество или не употребляли ее вообще.

Что интересно, результаты исследования существенно не изменились даже после того, как исследователи учли и другие факторы, которые влияют на риск смерти человека, включая уровнем физической активности, курением, употреблением алкоголя и показателем индекса массы тела.

"Что регулярнее мы потребляем клетчатку, тем меньше риски появления сердечно-сосудистых болезней, диабета 2 типа, ожирение и некоторых видов рака", - отмечает чиновник.

Средняя суточная норма клетчатки (по заключению Управления продовольствия и медикаментов США) - 25 г в день. Это ее приблизительное количество, если вы потребляете около 2 тыс. калорий в день. Дневная норма может быть больше или меньше в зависимости от общей потребности в потреблении калорий.

В частности, ученые определили и другой ориентир по количеству клетчатки в рационе, основанный на наличии определенного хронического заболевания:

- для диабета - 30-50 г в сутки - будет способствовать снижению уровня сахара в крови;

- ожирение - 20-27 г в сутки - через длительное насыщение будет способствовать уменьшению потребленных калорий;

- болезней сердца - 13-33 г в сутки - может повысить уровень жира в крови и уменьшить воспаление.

Супрун дает советы, как можно увеличивать потребление клетчатки с максимальной пользой для здоровья:

Увеличивайте количество клетчатки в рационе постепенно. Ведь врачи не рекомендуют употреблять сразу слишком много клетчатки. Из-за этого могут возникнуть вздутие и даже боль в животе. Поэтому если вы хотите нормализовать дневную норму потребления богатых клетчаткой продуктов, но к этому ели мало, - старайтесь делать это постепенно и чувствуйте свой организм.

Пейте достаточно жидкости. Это будет способствовать процессу пищеварения и усвоению питательных веществ и предотвращать связанным с клетчаткой запорам.

Старайтесь есть на перекус орехи, если у вас нет на них аллергии. Они богаты клетчаткой, одновременно содержат здоровые ненасыщенные жиры. Орехи дают длительное чувство насыщения и предотвращают переедание. Важно также не перестараться, ведь орехи довольно калорийны.

Добавляйте отруби и семена к домашней выпечки. Вы можете использовать также и цельное муку вместо белого.

Большинство людей ошибочно полагают, что клинические испытания угрожают жизни человека, в них участвующего. Этот миф возникает из-за недостатка информации и массовой культуры.