Супрун сообщила симптомы опасной болезни, которую переносят клещи

Симптомы болезни Лайма проявляются не сразу. Фото: Крим Реалії

Летом существует вероятность натолкнуться на клеща, который может переносить болезнь Лайма.

Об этом в Facebook написала и.о. министра здравоохранения Ульяна Супрун.

Если вы обнаружили клеща и успешно извлекли насекомое, стоит все равно оставаться очень внимательными и следить за своим самочувствием. По словам Супрун, симптомы болезни проявляются не сразу.

"Как правило, процесс заражения болезнью Лайма при укусе клеща длится от 24 до 36-48 часов. Однако инкубационный период болезни может длиться и намного дольше. <...> К ранним симптомам относятся повышение температуры, боль в теле, усталость и характерное покраснение кругами (эритема), что напоминает стрелковую мишень. Такое покраснение кожи является наиболее типичным симптомом (в 70-80% случаев), но оно появляется не у всех. Поэтому очень важно обращать внимание на проявление других симптомов", - пояснила глава Минздрава.

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Повышение температуры тела, озноб, боль без явной причины, а также отек лимфатических узлов или суставов — повод немедленно обратиться к врачу.

"После своевременного и правильного лечения, большинство людей полностью выздоравливают. Однако эта болезнь опасна еще тем, что даже после лечения может развиться пост-лечебный синдром болезни Лайма. Во время такого синдрома обычно развиваются хронические симптомы, например, постоянная усталость, боль или отек суставов", - добавила в.а.министра.

Ранее сообщалось, что активность клещей в Украине не уменьшается с наступлением лета. Через насекомых по меньшей мере полторы тысячи украинцев ежегодно подхватывают болезнь Лайма, а несколько человек захворівають на энцефалит.