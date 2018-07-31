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вторник, 31 июля 2018 13:29

Супрун рассказала, как жить дольше благодаря друзьям

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Супрун рассказала, как жить дольше благодаря друзьям
"Друзья - это огромная польза для здоровья", - Ульяна Супрун. ФОТО: сериал "Друзья"

Ульяна Супрун рассказала, в чем польза дружеских отношений.

"Дружба увеличивает на 50% вероятность жить дольше, тогда как у одиноких людей есть риск преждевременной смерти. Также они чувствуют себя более несчастными. Однако люди с большим социальным кругом счастливее, довольны жизнью и устойчивы к боли - из-за выброса мощной дозы эндорфинов", - написала исполняющая обязанности министра здравоохранения в Facebook.

Кроме того, близкое окружение влияет на формирование хороших привычек. Впрочем, как и плохих.

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В Канаде раскрыли тайну индийского долголетия. Если употреблять пробиотики из традиционных индийских растительных препаратов, рассказали ученые, можно прожить до 128 лет.

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