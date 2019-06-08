Супрун предупредила о смертельной опасности

Фаст-фуд может вызвать смертельные болезни. Фото: "Днепр"

Употреблять уличную пищу может быть опасно.

"Более 600 000 000 людей ежегодно болеют из-за потребления пищи, которая была заражена бактериями, вирусами, паразитами, токсинами или химическими веществами. Около 420 000 - умирают. Чтобы уберечь себя и свою семью, стоит заботиться о гигиене, свежести продуктов и готовить правильно", - написала в Facebook и.о. министра здравоохранения Ульяна Супрун.

Безопаснее самому готовить. Продукты нужно мыть и следить за сроком годности. На кухнях должны отсутствовать грызуны и насекомые.

"Если муха все же села на продукты, их надо помыть или приготовить под высокой температурой, или не есть, если ни то, ни другое невозможно. Ведь мухи переносят очень большое количество болезней - кишечных инфекций, инфекций глаз, инфекций кожи и гельминтов", - пишет Супрун.

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Высокая температура уничтожает опасные микроорганизмы. Супы нужно готовить при температуре свыше 70 градусов. Сок готового мяса должен быть светлым, а не розовым.

"И еще раз хотим напомнить о шаурме, хот-догах и беляшах, которые продаются у дома, на остановках или в переходе. Это всегда потенциально опасно - прежде всего из-за мяса и разнообразных соусов на основе майонеза. Если есть хоть минимальные сомнения по соблюдению санитарных норм и правил хранения пищи в месте, где ее покупаете - воздержитесь от нее", - подытожила Супрун.

Дым кальяна содержит канцерогенные вещества, тяжелые металлы, угарный газ и другие опасные соединения, в том числе присущие дыму сигарет. Кальян может быть чрезвычайно небезпечним.